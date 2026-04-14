TRAIL
Así es la primera chaqueta de SCOTT que puede ayudarte a ser localizado en plena montaña
La marca integra por primera vez reflectores RECCO en una prenda pensada para condiciones estivales y corredores de trail.
El mundo del outdoor sigue evolucionando en seguridad. SCOTT ha dado un paso significativo en esa dirección con el lanzamiento de la nueva Endurance SL Waterproof Jacket, la primera prenda de verano de la marca que incorpora la tecnología de localización RECCO, ampliamente utilizada hasta ahora en entornos invernales.
El anuncio, realizado el pasado 14 de abril en Estocolmo, refuerza una tendencia clara en el sector outdoor: integrar sistemas de seguridad pasiva en el equipamiento habitual del corredor. La chaqueta está diseñada para proteger frente a lluvia y viento y también para facilitar la localización en caso de accidente en zonas remotas.
"Las opiniones de los deportistas fueron muy claras: esta chaqueta tenía que funcionar con una mochila, no a pesar de ella", explica Nico Bardonner, director de equipamiento textil de la marca.
La chaqueta incorpora tejido Pertex Shield, que aporta impermeabilidad y alta transpirabilidad, dos factores esenciales en condiciones cambiantes de montaña. El elemento diferencial está en el reflector RECCO, integrado de forma discreta y sin necesidad de batería ni mantenimiento.
Ya está presente en 32 países
Actualmente, la red RECCO está presente en más de 900 organizaciones de rescate y estaciones de esquí en 32 países, y sigue creciendo con rapidez. Uno de los avances más relevantes es su integración en helicópteros SAR, capaces de rastrear hasta un kilómetro cuadrado en apenas seis minutos, reduciendo tiempos de búsqueda y riesgos para los equipos.
"Este lanzamiento supone un paso importante en nuestra misión de hacer que más personas puedan ser localizadas durante todo el año", señala Fredrik Steinwall, CEO de RECCO. La clave está en trasladar esta tecnología más allá del esquí y el alpinismo invernal hacia disciplinas como el trail running o el senderismo, donde el número de practicantes no deja de crecer.
La llegada de esta chaqueta al mercado primavera/verano 2026 responde a un contexto en el que cada vez más corredores se adentran en entornos aislados, donde la autosuficiencia es fundamental.
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