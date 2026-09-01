Así preparó Miguel Benítez su podio en la OCC: pruebas de lactato, una ingesta de carbohidratos loca y una fractura de pie de por medio

Miguel Benítez compartió en sus redes los números exactos de la carrera que le llevó al podio de la OCC 2026, y detrás de la remontada hay mucho más que un buen día de piernas. "No fue un día de piernas mágicas, sino el resultado del trabajo acumulado y la suerte de no tener contratiempos", aseguró.

Benítez completó los 61,4 km del recorrido en 5:17:43, con una progresión que ya habíamos podido seguir en directo desde Chamonix: vigesimocuarto en Champex-Lac, trigésimo quinto en Plan de l'Au, veinte en La Giète, veintiuno en Trient, quinto en el Col de Balme tras el gran salto de la carrera, y cuarto en Vallorcine y Argentière antes de sellar el tercer puesto definitivo en meta.

Los datos fisiológicos confirman que esa remontada no fue casualidad, sino un plan ejecutado con precisión milimétrica. Corrió con un pulso medio de 160 pulsaciones por minuto en todas las partes que no eran bajada, acumulando 3h29 en zona 3 (154-165 ppm), un 66% del total de la carrera, y apenas un 2% del tiempo en zona 4. "Las posiciones fueron mejorando pero el esfuerzo fue el mismo en todo momento", explicó, un dato que retrata perfectamente su estrategia: no se trató de acelerar al final, sino de mantener siempre el mismo nivel de exigencia mientras el resto del pelotón se iba desinflando.

Tres semanas de test de lactato para calibrar el ritmo exacto

La clave de esa gestión estuvo en la preparación específica de las semanas previas. Benítez explicó que, tres semanas antes de la carrera, hizo las tres primeras subidas del recorrido a ritmo de competición, midiendo lactato al finalizar cada una. Ese entrenamiento le permitió saber con precisión el ritmo medio ajustado que podía sostener en cada una de las rampas del recorrido real, sin sorpresas el día de la carrera.

A nivel nutricional, el plan también estuvo milimetrado: durante las primeras cuatro horas tomó 2×25g de geles de carbohidratos más 1×80g de carbohidrato blando cada hora, y en la última hora y diecisiete minutos redujo a 2×25g de geles por hora. En total, 570 gramos de carbohidratos, a un ritmo de 108g por hora, muy por encima de las recomendaciones clásicas de nutrición deportiva y en línea con las tendencias más recientes en ultrafondo, además de 4 litros de agua a lo largo de todo el recorrido.

De la fractura de pie al primer podio en Chamonix

Detrás de los números hay una historia de recuperación. "Han sido meses duros después de la fractura del pie, pero esta era la forma que tenía de decirme a mí mismo que se podía sacar partido de ese proceso", ha escrito Benítez tras la carrera, dejando claro que el podio de Chamonix llega después de un año marcado por una lesión de la que ha tenido que reconstruirse.

Sara Alonso y Miguel Benítez, tras su éxito en Chamonix / ASICS

El corredor también quiso repartir agradecimientos: al público que le animaba constantemente durante el recorrido, "es brutal escuchar un 'Vamos Miguel' cada diez segundos", a su equipo Asics Trail, "por permitirme seguir creciendo juntos", y de forma especial a Antonio Martínez, a quien llama su "maestro" durante estos años: "No habría sido posible sin ti, y aunque la carrera no fuese justa contigo, estoy seguro de que te quedan muchos buenos momentos en esta línea de meta".

Antonio, referencia histórica española en esta carrera con tres podios previos, terminó undécimo esta edición, fiel a su patrón de remontada, pero sin poder acompañar a su compañero de equipo en el cajón.

Benítez cierra su balance con una declaración de intenciones de cara al futuro: "Seguimos soñando. Lo mejor siempre está por venir". Un primer podio en Chamonix, a los 23 años y recién salido de una lesión, que promete no ser el último.