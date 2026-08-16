Los preparadores personales coinciden: Este es el mínimo de veces que hay que ir al gimnasio a la semana para ganar fuerza y músculo

El entrenamiento de fuerza se ha convertido en una de las herramientas fundamentales para quienes buscan mejorar su composición corporal, ganar músculo o simplemente mantenerse fuertes y funcionales con el paso de los años. Sus beneficios no se limitan a una cuestión estética, ya que desarrollar la musculatura también puede ayudar a mejorar el rendimiento deportivo y reducir el riesgo de determinadas lesiones.

Sin embargo, empezar a entrenar no significa que haya que hacerlo todos los días. Una de las variables que más influye en la evolución es precisamente la frecuencia de entrenamiento, es decir, cuántas veces se trabaja cada grupo muscular durante la semana. A esta se suman otras como el volumen y la intensidad, pero todas deben combinarse teniendo en cuenta un elemento imprescindible: el descanso.

Grupo de personas en un gimnasio / 5

“No puedes ponerte a entrenar a lo loco por mucha motivación y compromiso que tengas”, explica Ángel López, entrenador especializado en estética y culturismo. El motivo es sencillo: después de someter al músculo a un esfuerzo, el organismo necesita tiempo para recuperarse y adaptarse. Sin esos periodos de descanso, aumentar la cantidad de entrenamientos no garantiza mejores resultados y puede dificultar la progresión.

Para quienes disponen de tres días semanales, López plantea una opción sencilla: la rutina "full body", que consiste en trabajar prácticamente todo el cuerpo durante cada sesión. Una distribución posible sería entrenar lunes, miércoles y viernes, utilizando principalmente ejercicios compuestos y repartiendo el estímulo entre los principales grupos musculares.

Esta alternativa permite trabajar cada músculo varias veces durante la semana sin necesidad de acudir al gimnasio todos los días. Además, los descansos entre sesiones facilitan la recuperación. Para quienes comienzan a entrenar o disponen de poco tiempo, puede ser una de las opciones más fáciles de mantener a largo plazo.

Cuando se dispone de cuatro días, el especialista apuesta por una rutina torso-pierna. En este caso, una distribución habitual sería entrenar torso el lunes, pierna el martes, descansar el miércoles y repetir torso y pierna jueves y viernes. “Haría una torso-pierna y una frecuencia óptima de dos entrenos por semana para cada grupo muscular”, señala López.

Niños en el gimnasio / 5

El objetivo es que cada grupo muscular reciba dos estímulos semanales, una frecuencia que permite acumular suficiente trabajo sin renunciar a los días de recuperación. Eso sí, el entrenador advierte de que esta estructura requiere “una buena gestión de la fatiga”, especialmente cuando se aumenta progresivamente el volumen o la intensidad de las sesiones.

Para quienes pueden entrenar cinco días, López propone una distribución de empuje, tirón, pierna, torso y pierna. De esta manera se pueden trabajar con mayor detalle los diferentes grupos musculares y mantener, al mismo tiempo, una frecuencia aproximada de dos sesiones semanales para cada uno. El jueves actuaría como jornada de descanso antes de afrontar los últimos entrenamientos de la semana.

Otra posibilidad es recurrir a la conocida regla del 3-5, una fórmula orientativa que propone entrenar entre tres y cinco días por semana, realizar entre tres y cinco ejercicios por sesión y completar entre tres y cinco series por ejercicio. No se trata de una norma estricta, sino de una referencia para quienes necesitan una estructura sencilla con la que organizar sus entrenamientos.

Pareja en el gimnasio / Sport

También resulta importante aclarar que utilizar más peso no significa automáticamente ganar más músculo. Según el experto, se puede conseguir hipertrofia utilizando cargas relativamente ligeras siempre que las series se realicen con suficiente esfuerzo y cerca del fallo muscular. “El músculo responde al esfuerzo más que al peso”, explica.

La situación cambia cuando el objetivo principal es aumentar la fuerza. En ese caso, trabajar ocasionalmente con cargas superiores al 80% del 1RM —el peso máximo que una persona puede mover en una repetición— puede resultar especialmente útil. En definitiva, no existe una distribución universal que funcione para todo el mundo: la mejor rutina será aquella que permita entrenar con constancia, estimular los músculos de forma adecuada y, sobre todo, dejar al cuerpo el tiempo necesario para recuperarse y progresar.