Preocupación en el Mont Blanc antes del UTMB: cierran dos refugios por el peligro de desprendimientos

El macizo del Mont Blanc atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años cuando faltan pocos días para que Chamonix vuelva a convertirse en la capital mundial del trail running. Las altas temperaturas acumuladas durante este verano han deteriorado las condiciones en varias zonas de alta montaña y han obligado a tomar medidas excepcionales ante el aumento del riesgo de desprendimientos.

Los refugios de Tête Rousse y Goûter permanecen cerrados desde el 11 de agosto, una decisión adoptada después de que las autoridades constataran el empeoramiento de las condiciones en el entorno de la ruta normal de ascenso al Mont Blanc. El cierre se mantiene sin una fecha concreta de reapertura.

El decreto municipal alude a una combinación especialmente problemática: temperaturas elevadas, ausencia prolongada de precipitaciones, aceleración del deshielo y caída de piedras, con especial preocupación en el conocido couloir du Goûter, uno de los puntos históricamente más expuestos de la ruta hacia la cima.

La situación ha provocado además una advertencia muy significativa por parte de los especialistas que estudian la evolución del macizo. El geomorfólogo del CNRS Ludovic Ravanel, uno de los mayores conocedores de los efectos del calentamiento sobre el terreno de alta montaña, la ha definido como "la peor situación jamás observada".

El problema está directamente relacionado con la estabilidad de la roca. Las altas temperaturas favorecen la degradación del permafrost que durante décadas ha actuado como una especie de cemento natural en determinadas paredes. Cuando ese hielo desaparece o pierde consistencia, aumenta el riesgo de desprendimientos.

La noticia llega a las puertas del UTMB Mont-Blanc 2026, que se disputará del 24 al 30 de agosto y reunirá a más de 10.000 corredores en Chamonix y el resto de localidades del macizo.

Lejos del recorrido de UTMB

Conviene, sin embargo, separar ambos escenarios. Los cierres afectan a sectores de alta montaña y a la ruta de ascenso al Mont Blanc, no al recorrido habitual del UTMB. La prueba reina transcurre por senderos situados a cotas considerablemente inferiores y no atraviesa ni Tête Rousse ni el refugio de Goûter ni el peligroso corredor mencionado por las autoridades.

A día de hoy, UTMB Mont-Blanc no ha comunicado ninguna modificación de recorrido relacionada con esta situación.

La meteorología de las próximas jornadas será ahora especialmente importante. Después del fuerte episodio de calor que afecta actualmente a Haute-Savoie, las primeras previsiones apuntan a un descenso de las temperaturas y a la llegada de precipitaciones durante la semana de las carreras.

El estado del macizo volverá así a estar bajo vigilancia durante los próximos días. Chamonix se prepara para recibir a miles de corredores, acompañantes y aficionados mientras, varios kilómetros por encima de los senderos por los que discurrirá el UTMB, la montaña recuerda hasta qué punto las condiciones pueden cambiar durante un verano especialmente cálido.