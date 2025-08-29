Así se reparten los premios del UTMB 2025: igualdad de género y hasta 20.000 euros al campeón

El UTMB Mont-Blanc 2025 está cerca de llegar a su fin con una novedad importante: el incremento de su bolsa de premios, que consolida a la cita alpina como el gran referente económico y deportivo del trail internacional.

Chamonix ha estado acogiendo a la élite mundial y a más de 10.000 corredores populares en una semana que reúne siete pruebas y que se ha convertido en el epicentro del calendario.

La prueba servirá como final del circuito UTMB World Series, un formato que se ha consolidado en apenas tres años con los Running Stones como llave de acceso global. El sistema ha democratizado la participación y ahora refuerza también el plano competitivo con una remuneración mayor y más repartida.

El incremento en los premios llega acompañado de un mensaje inequívoco: el compromiso con la igualdad de género. La organización garantiza que hombres y mujeres recibirán las mismas cantidades en cada una de las pruebas finales, en línea con la creciente participación femenina y el objetivo de profesionalizar el deporte.

Además, se confirma que los premios se extenderán hasta el décimo clasificado en todas las categorías, lo que permitirá que un mayor número de corredores de élite tengan respaldo económico.

Premios y dinero para los campeones de UTMB

UTMB® (100 millas, 170 km): hasta 20.000 euros para el vencedor y la vencedora.

hasta para el vencedor y la vencedora. CCC (100 km): hasta 13.000 euros para cada ganador o ganadora.

hasta para cada ganador o ganadora. OCC (50 km): hasta 13.000 euros para los campeones.

Estas cifras sitúan al UTMB en un nivel superior respecto a la mayoría de pruebas de ultradistancia, donde los premios suelen ser testimoniales.

Con este impulso, la cita de Chamonix se reafirma no solo como el gran escaparate deportivo de la montaña, sino también como la competición que marca el camino hacia la profesionalización del trail running.