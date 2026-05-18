El premio por ganar Zegama: 3.000 euros, una txapela y un hacha con tu nombre grabado para siempre

Elhousine Elazzaoui y Tove Alexandersson cruzaron la meta de Zegama como campeones de la 25ª edición. En el bolsillo, 3.000 euros cada uno. En las manos, una txapela. Y grabado para siempre en el metal de un hacha, su nombre junto al de todos los ganadores y ganadoras de la historia de la prueba.

El ganador y la ganadora reciben 3.000 euros y la tradicional txapela. El segundo clasificado cobra 2.000 euros y el tercero 1.000. En total, la carrera reparte 20.400 euros en premios hasta el décimo clasificado, que recibe 300 euros.

Para una prueba que mueve más de 11.500 preinscritos para solo 250 dorsales, retransmisiones en cuatro cadenas internacionales y una audiencia global, la dotación es discreta.

Los élite, en la ceremonia de premios de Zegama / ROGER SALANOVA

Pero Zegama nunca ha vendido la victoria como un negocio. El premio más especial de la prueba es el hacha. En 1971, el Club de Montaña Aloña de Oñati colocó en la cima del Aizkorri un buzón con forma de hacha que ejercía de notario de las personas que hacían cumbre. Junto a la txapela, los vencedores reciben una réplica personalizada que lleva impresos los nombres de todos los ganadores y ganadoras de la prueba, e inscribe el mismo día el del campeón de la edición.

Elazzaoui y Alexandersson tienen hoy su nombre grabado junto al de Kilian Jornet, Oihana Kortazar y todos los txapeldunes de los últimos 25 años.

Para los corredores de élite, el valor real de Zegama está en otro lado. La prueba inaugura las Golden Trail World Series, el circuito más prestigioso del trail internacional, y una victoria aquí vale en términos de visibilidad, contratos con marcas y posicionamiento en el ranking lo que ninguna dotación económica refleja.

Elazzaoui corre con NNormal, la marca de Kilian Jornet. Alexandersson, con Salomon. Para sus patrocinadores, ganar en Zegama ante millones de espectadores vale infinitamente más que los 3.000 euros del cheque.

Al final, Zegama es la prueba que más quieren ganar los mejores corredores del mundo y la que menos dinero reparte en proporción a su importancia. Y esa contradicción, lejos de restarle valor, explica perfectamente por qué sigue siendo la carrera más especial del calendario.