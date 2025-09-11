Un premio especial para los ganadores del 3 Días Trail Ibiza

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza, que se celebrará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, ha anunciado una emocionante novedad que refuerza su alianza con The North Face Transgrancanaria: los ganadores de las carreras Ultra Trail y Maratón de la prueba ibicenca, tanto en categoría masculina como femenina, obtendrán inscripción gratuita y alojamiento para participar en cualquiera de las ocho modalidades de la prestigiosa carrera canaria.

Esta nueva acción forma parte del acuerdo de colaboración entre ambas pruebas, que ya benefició a los participantes de The North Face Transgrancanaria con un descuento del 10% en las inscripciones para las modalidades Ultra y Maratón de la 3 Días Trail Ibiza. Ahora, la alianza se consolida ofreciendo a los mejores atletas de la prueba ibicenca la oportunidad de competir en uno de los trails más reconocidos del panorama internacional.

"Tanto Ibiza como Gran Canaria ofrecen paisajes espectaculares y desafíos técnicos que convierten estas carreras en experiencias inolvidables para los corredores", explica Fátima Blázquez, directora de 3 Días Trail Ibiza.

Un formato singular en el corazón de Ibiza

La 3 Días Trail Ibiza mantiene su formato distintivo, que combina deporte, naturaleza y turismo durante tres jornadas consecutivas. La experiencia arranca el viernes con una carrera nocturna de 10 kilómetros en el entorno histórico de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad, creando un ambiente mágico bajo la iluminación de la ciudad antigua.

El sábado marca la etapa reina con opciones para todos los niveles: el desafiante Ultra Trail de 72 km, la distancia Maratón, la Media Maratón y la accesible 10K Starter. Todos los recorridos finalizan en Sant Josep tras atravesar algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla, como playas vírgenes y las cumbres de Sa Talaia.

La 3 Días Trail Ibiza, con unas vistas espectaculares / JOSÉ MIGUEL MUÑOZ

La experiencia culmina el domingo con una etapa diurna de 10 km en Santa Eulària del Río, donde los participantes disfrutan de senderos que muestran la auténtica naturaleza balear, un broche de oro perfecto para esta aventura mediterránea.

Crecimiento internacional sostenido

La prueba continúa consolidando su proyección internacional y ya cuenta con 800 participantes de 26 nacionalidades. Es especialmente destacable la alta participación femenina, que supera el 40% del total de atletas, lo que refleja el compromiso del evento con la igualdad y la diversidad en el deporte.

Las inscripciones permanecen abiertas a través de la web oficial con tarifas reducidas disponibles por tiempo limitado. Los interesados pueden elegir entre participar en el pack completo de tres días o inscribirse en carreras individuales.

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto de Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.