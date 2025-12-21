Pou, Ubeira y Black se reparten el protagonismo en el VI Trofeo FIS Blanca Fernández Ochoa

Un año más, el Trofeo FIS Blanca Fernández Ochoa ha convertido la estación de Baqueira Beret en epicentro del esquí estatal e internacional. En su sexta edición, esta cita ya clásica del calendario invernal ha vuelto a reunir a jóvenes talentos, emoción en las pistas y, sobre todo, el espíritu de Blanca, tan presente en cada curva del Stadium que lleva su nombre.

Del 20 al 21 de diciembre, con más de 150 corredores venidos de toda España y del extranjero, Baqueira respiró competición y homenaje. Este año, con una novedad: doble Slalom en lugar del habitual formato de Gigante y Slalom. Una apuesta que aportó ritmo, exigencia técnica y espectáculo en estado puro .

Victoria compartida y emoción en casa

El sábado 20 arrancó con condiciones casi perfectas, cielo azul y nieve rápida. En categoría femenina, la batalla fue de tú a tú entre la catalana Nur Torres (CAEI-FCEH) y la andorrana Etna Pou. Nur marcó el mejor crono en la primera manga, pero Pou sacó garra y técnica en la segunda para firmar un tiempo total de 2:00.02, y subir a lo más alto del podio. Blanca Bagaria (LMCE-FCEH) completó el trío de honor .

En la categoría masculina, el local Marc Ubeira (CAEI-FCEH) no dejó margen para las dudas. Con el dorsal 2 y compitiendo “en casa”, Ubeira se llevó la victoria por una mínima diferencia de una centésima sobre su compañero Luken Garitano (IRIMO-NKEF). Cerró el podio Simon Jorge Calzado (CAEI-FCEH), en una prueba que evidenció el gran nivel de los corredores del centro de tecnificación catalán .

Etna repite y Max Black se estrena

El domingo 21, la meteorología quiso poner a prueba a los corredores. Sol por la mañana, nieve en la segunda manga y una pista que cambiaba en cada tramo. Pero ni eso detuvo a Etna Pou, que repitió victoria con autoridad. Sin la presión de Nur, fuera en la primera manga, dominó de principio a fin y se impuso con un amplio margen. Blanca Bagaria fue segunda, y Paola Sainz (FORMIGAL-FArgDI), tercera .

En categoría masculina, la victoria fue para el andorrano Max Black, que marcó un excelente tiempo total de 1:57.78. Eric Doliwa (RTS-NKEF) y Javier Fernández (WCAMP-FAnzDI) completaron un podio muy ajustado, en un slalom donde cada centésima contaba .

Blanca, más que un nombre

Pero este trofeo va más allá del cronómetro. El VI Trofeo FIS Blanca Fernández Ochoa volvió a ser una celebración del esquí con mirada de futuro y perspectiva femenina. Dentro del proyecto Mujer y Nieve del Consejo Superior de Deportes, se organizó una mesa redonda el sábado por la tarde en Vielha, moderada por Paula Fernández Ochoa y con la presencia estelar de Edurne Pasaban. Una charla de altura sobre liderazgo, superación y referentes, con una sala llena de jóvenes deportistas escuchando con los ojos tan abiertos como sus sueños .

La organización, impecable, corrió a cargo de Baqueira Beret, los clubes de la Val d’Aran, la FCEH y la RFEDI, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Naut Aran y el Conselh Generau. Un esfuerzo colectivo para seguir sembrando esquí de calidad y memoria viva de Blanca Fernández Ochoa, pionera, campeona, inspiración.