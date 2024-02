“El positivo de Stian Angermund es una notícia muy desagradable, tanto para él como para el deporte”

El alicantino Antonio Martínez Pérez (Onil, 1991) es un todoterreno en el mundo del deporte. Actualmente, está centrado en el trail running y la semana pasada fue noticia el anuncio de su incorporación al equipo de trail internacional de ASICS. Martínez ya cuenta con un amplio palmarés en pruebas de renombre, con dos podios en Chamonix en la OCC (55 kms), ha sido dos veces ganador del Spartan Trail World Championship y el año pasado fue el vencedor absoluto de las Skyrunning World Series. En una conversación distendida, este brillante corredor, metódico y tranquilo, nos atiende para hablar sobre la actualidad más inmediata y su visión sobre el trail running.

La primera pregunta es obligada teniendo en cuenta la actualidad del trail. ¿Cómo has recibido la noticia del positivo por dopaje de Stian Angermund tras ganar la OCC en 2023?

Sí, ha sido una noticia muy impactante. De hecho, me levanté, lo primero que hago siempre es mirar la variabilidad y al encender el móvil y ver esto, pues no sabía si estaba soñando. Lo poco que conocía a Stian, me resulta bastante difícil creer que haya hecho trampas, pero como siempre digo, nunca se sabe lo que hacen los demás. Lo que está claro es que la sustancia está en el cuerpo, porque ya se ha hecho la prueba de la contra prueba de la orina B. El tema es si ha llegado ahí, de manera intencionada o no, que la sanción es la misma. Éticamente sería diferente. Y eso es un palo muy grande, sin duda, porque Stian era uno de los corredores más potentes del trail. Y ahora va a estar apartado, no sé si temporalmente o de por vida. Se hace duro pensarlo. Además, en mi caso íbamos a compartir equipo, tenía ganas de conocerle más y creo que por desgracia eso no va a suceder. No sé qué va a pasar tampoco, porque creo que sigue buscando demostrar que es inocente. También conviene un poco de respeto y de cautela para ver lo que pasa finalmente.

En el caso de confirmarse el positivo, en tu caso pasarías a ser el segundo clasificado oficialmente en la OCC de la UTMB del 2023 al haber quedado tercero...

Sí, me lo ha dicho mucha gente. Realmente, si te soy sincero, prefiero ser tercero y que Stian sea inocente, porque ya te digo que, tanto para él como para el deporte, es una noticia muy desagradable. Pero bueno, si finalmente es positivo y no puede defender eso y soy segundo, bienvenido sea. Aunque prefiero ser tercero que segundo.

Nos centramos en tu fichaje por ASICS anunciado la semana pasada, ¿cuánto tiempo llevas guardando en secreto la noticia?

Desde finales de año ya lo teníamos cerrado y faltaba ultimar algunos detalles. En enero subí a Barcelona para hacer el vídeo de presentación y pensaba que se iba a publicar antes, pero bueno, se ha demorado más de lo normal. Tenía muchas ganas de contarlo, pero me he tenido que esperar un poco más de la cuenta y al final ya se ha hecho público. Y muy contento de lo que nos deparará esta etapa.

En esta nueva temporada y con nuevo equipo, ¿estás cómo un niño con juguetes nuevos?

Sí, totalmente. La esencia va a ser la misma por mi parte, pero voy a cambiar de compañeros, el material y la manera como la marca afronta el trail. Yo estoy muy ilusionado y creo que va a ser una etapa muy bonita en la cual espero sacarle mucho jugo. Y, sobre todo, disfrutar si las lesiones me respetan, que es lo más importante. Luego, los resultados si llegan, pues bien, por supuesto, pero lo más importante es no lesionarse y disfrutar un poco de todo. La verdad es que me siento un privilegiado.

¿Puedes vivir ahora del trail como profesional?

Sí, desde hace dos años que lo podía hacer. Yo estaba trabajando de maestro de educación física y llegaron las primeras ofertas y más o menos haciendo malabares podía vivir del trail. Ahora ya he podido dejar la docencia de lado temporalmente y dedicarme exclusivamente a correr, una cosa que jamás había pensado. Pero bueno, ha llegado y voy a disfrutar y aprovechar esta oportunidad lo máximo posible.

Una de tus carreras preferidas es precisamente la OCC de 55 km de UTMB, ¿repetirás de nuevo en agosto?

Sí, está en mis planes y va a ser el objetivo del año si todo va bien. De hecho, planeamos ir tres o cuatro semanas antes a entrenar por la zona, que lo he hecho los dos últimos años y me ha ido muy bien. Ese va a ser el objetivo del año sin duda.

Te has ganado fama de ser un corredor metódico, analítico y que te gusta ir de menos a más en las pruebas. ¿Forma parte de tu manera de ser en la vida?

Sí, no sé por qué, pero me gusta correr así, se me da bien. Soy muy analítico y frío cuando tengo que tomar decisiones. A pesar de ser nervioso por dentro, por otro lado, sé mantener la calma en momentos de carrera. Y creo que eso es una de las cualidades que puedo tener en el trail. El saber dosificarme y gestionar bien el ritmo, el esfuerzo y los momentos complicados que hay en carrera.

¿Qué cambiarías o mejorarías del trail?

Quizás más unificación por parte de las federaciones. Creo que hay un poco de descontrol en cuanto a calendario y carreras. Es un deporte que está creciendo mucho y todos los organismos quieren su parte del pastel. Y ahora mismo, a mí me pasa que cuando voy a hacer el calendario hay miles de carreras y no sabes por donde tirar, porque entre federaciones y circuitos hay demasiadas opciones. Eso, por otro lado, hace que sea difícil unir a todos las élites en una misma carrera, salvo en una carrera concreta o en contadas ocasiones. Se suele diversificar mucho el elenco de corredores.

Antes de ser corredor de trail has pasado por múltiples deportes, ya sea colectivos o individuales. ¿El trail está mitificado o realmente te aporta algo diferente respecto a los otros deportes?

Creo que cada deporte tiene su particularidad y su esencia. El trail lo veo muy similar a la orientación que ha sido mi deporte estrella durante veinte años. Tiene valores que conectan mucho conmigo, tanto a nivel social o personal, con la comunidad que hay, así como, el hecho de correr en la montaña, de ir cada carrera a un lugar diferente. A mí me gusta mucho viajar, ver diferentes países y culturas. Al final, es un mundo que, si te gusta, vas a disfrutar muchísimo y, en este caso, desde el primer momento, me encanta lo que hago. Y, de hecho, puedo decidir que compito más de la cuenta, porque prefiero “sacrificar” un poco de rendimiento, pero ver sitios e ir a las carreras que me motivan y me apetecen. Estoy muy contento de haber dado el paso de cambiar el deporte, porque hasta hace cuatro o cinco años que ya si di el paso al trail. Había corrido muy poco en pretemporada de orientación y siempre me había picado el gusanillo de ver como se me daría y que pasaría si entrenase exclusivamente para ello. Al final, ha llegado un poco tarde, pero ha llegado en el momento adecuado. Y ahora estoy deportivamente, disfrutando más que en ningún otro año.

¿Y has hecho amistades nuevas en el mundo del trail?

Sí, sin duda, desde el primer momento me he sentido muy arropado y querido. Y no sé si es por mi forma de ser, pero conecto mucho con las personas y tengo amistades que ya me van a durar mucho tiempo. Y, de hecho, te puedo contar que, en mi anterior equipo, en SCARPA, me sentía más que estar en una marca, estar en una familia. Y por eso, también me costó dar el paso a cambiarme a ASICS pese a tener un proyecto más novedoso y motivacional. El hecho de haber pasado de cerca de tres años con esta gente, pues se me hizo difícil. El ambiente es muy sano, todos intentamos ayudar, hay mucho compañerismo. El mes que estaré en Chamonix, lo voy a poder pasar con uno del equipo, con dos de otro. Vamos a estar en una casa tres o cuatro semanas entrenando, así que, hay competitividad, pero fuera de ella hay mucho compañerismo.

Más allá del trail running, a Antonio Martínez le gusta sobre todo...

Nada en especial, me gusta leer, pasar el tiempo con mis amigos, jugar a videojuegos que aún sigo teniendo ese niño interior. Me gusta ver series, escuchar podcasts, entrevistas. Nada fuera de lo normal.