GIMNASIOS
Portugal cierra 2025 con los mejores resultados en la industria del fitness: se acerca a la media europea
El sector cerró 2025 con sus mejores cifras hasta la fecha, consolidando su crecimiento y reduciendo la distancia que lo separa de la media europea en número de usuarios y facturación
El auge del fitness en Portugal no solo se mide en cifras récord, sino también en la consolidación de un modelo cada vez más profesionalizado. Mientras el número de usuarios sigue creciendo a buen ritmo y supera ya los 850.000 socios activos, las grandes cadenas continúan ganando peso dentro del sector.
Esta tendencia refleja una transformación que se viene acelerando desde la pandemia: más inversión, una oferta más amplia y una mayor capacidad de expansión por parte de los operadores con presencia nacional.
Portugal cierra 2025 con los mejores resultados en la industria del fitness
Al mismo tiempo, los gimnasios independientes se enfrentan al desafío de diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo y concentrado.
El crecimiento del sector no solo se refleja en el aumento de ingresos, sino también en la transformación de su modelo de negocio. Aunque las cuotas de los socios siguen siendo la principal fuente de ingresos, los gimnasios obtienen cada vez más rentabilidad a través de servicios adicionales como el entrenamiento personal, que ya representa una parte significativa de la facturación.
Al mismo tiempo, el auge de las cadenas low cost continúa ampliando el acceso al fitness para nuevos usuarios, consolidando una tendencia que ya se ha visto en otros mercados europeos.
De cara a 2026, las empresas afrontan el futuro con confianza, aunque con una estrategia más centrada en fidelizar clientes, mejorar la eficiencia y garantizar la rentabilidad que en abrir nuevas instalaciones a cualquier precio.
Esta evolución también se ha trasladado al empleo, con un incremento de profesionales tanto en tareas de entrenamiento como en áreas de apoyo y gestión.
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