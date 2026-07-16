La primera edición de la Port del Comte Skyrace llega este domingo 19 de julio

El Solsonès estrena carrera de montaña y lo hace por la puerta grande. La Port del Comte Skyrace acogerá a 500 corredores y corredoras en su primera edición, que se disputará este domingo 19 de julio en pleno macizo del Port del Comte, con un nivel deportivo poco habitual para una prueba debutante.

El cartel femenino estará encabezado por Núria Tarragó, Gabriela Lasalle, Ragna Debats, Clàudia Sabata, Clara de Lanuza, Laia Gilibets, Rosa Navarro, Carla Ràfols y Sara Roca, en una salida que se presenta abierta y con varias corredoras optando al podio.

En categoría masculina, los nombres propios serán Jan Margarit, Pere Rullan, Miquel Corbera, Francesc Cabreró, Eduard Hernández y Xavi Tomasa, junto a atletas como Àlex Canyada, Wifred Lladó, Carles Reposo, Oriol Requena, Adrià Duarri, Nil Bacardit o Adrià Canimas.

La organización reparte 1.200 euros en premios entre los tres primeros clasificados de la prueba reina, tanto en categoría masculina como femenina, un aliciente que ha pesado en la decisión de varios corredores de primer nivel de sumarse al debut.

Las dos distancias del evento: 12K y 21K

La cita ofrece dos distancias. La corta suma 12 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo, mientras que la reina propone un trazado de 21 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo, con un recorrido exigente y de marcado carácter alpino.

Ambas pruebas comparten la salida desde el parking del Sucre y el primer ascenso hacia los principales picos del macizo, coronando el Tossal de l'Estivella, la Tossa Pelada y el Pedró dels Quatre Batlles, a 2.386 metros de altitud y techo de la comarca del Solsonès.

A partir de ahí, los recorridos se separan. Los corredores de 12 kilómetros bajarán hacia meta bordeando el Vulturó, mientras que los de la prueba larga se adentran en la zona más agreste de la sierra, con descenso hasta la cara norte de la Gespeguera y continuación hacia el Montnou, donde deberán superar un tramo de cresta antes de encarar el paso por el Prat de Bacies y el Puig de les Morreres, ya de regreso hacia meta.

El Pedró dels Quatre Batlles será el gran escenario de la jornada, además de techo del recorrido. El paso de los primeros corredores por este punto está previsto en torno a las 9.00 horas (CEST), y la organización anima al público a subir hasta allí para vivir de cerca algunos de los momentos más decisivos de la carrera.

Incentivo para los aficionados

Quienes lleguen hasta el Pedró entre las 8.30 y las 11.00 horas podrán disfrutar de un desayuno gratuito. Además, entrarán en el sorteo de un cheque regalo de 500 euros en material Dynafit, gentileza de Mountain Shop Vèrtic de Manresa.

Además, la organización cuenta con un equipo de 80 voluntarios, pieza clave para sacar adelante esta primera edición.

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Con el 90% del recorrido por encima de los 2.000 metros de altitud, la Port del Comte Skyrace aterriza en el calendario catalán con la ambición de convertirse en una referencia dentro del trail running estatal.