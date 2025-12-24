Port del Comte abre sus puertas a una Navidad blanca e ilusionante

Navidad ha llegado a Port del Comte con la montaña vestida de blanco y el ambiente cargado de ilusión. Esta estación de esquí, situada en el corazón del Prepirineo catalán, en la comarca del Solsonès, se prepara para unas fiestas navideñas con muy buenas perspectivas gracias a las recientes nevadas que han dejado el dominio esquiable en condiciones óptimas.

Con 24,6 kilómetros esquiables, 17 pistas abiertas y 6 remontes en funcionamiento, Port del Comte encara esta época tan especial con fuerza renovada y la voluntad de ofrecer una experiencia familiar, cercana y divertida. Los grosores de nieve oscilan entre los 25 y los 40 cm, con un estado de la nieve polvo ideal para esquiar y disfrutar. Además, el Kids Park permanece abierto, convirtiéndose en una opción perfecta para que los más pequeños se inicien en la nieve o vivan su primer descenso.

Albert Estella, director de la estación, lo resume con optimismo: “Vemos las fiestas de Navidad con muy buenas perspectivas. La nieve que ha caído estos últimos días ha dejado las pistas en buen estado y nos ha permitido afrontar esta época tan especial con mucha ilusión. El equipo está trabajando para que todo esté a punto y los esquiadores encuentren las mejores condiciones posibles.”

Port del Comte no es solo una estación de esquí: es un refugio cercano para quienes quieren vivir la montaña sin las aglomeraciones de los grandes complejos alpinos. A apenas dos horas en coche de Barcelona y a poco más de una de Lleida, esta estación destaca por su accesibilidad y su entorno natural único. Rodeada de bosques de pino negro y con vistas privilegiadas sobre el Pirineo, ofrece una experiencia más íntima, pero no por ello menos emocionante.

La estación cuenta con un total de 37 pistas (6 verdes, 11 azules, 13 rojas y 7 negras), lo que la convierte en una opción ideal tanto para debutantes como para esquiadores experimentados que buscan variedad en los descensos. También dispone de un snowpark para los amantes del freestyle y una completa área de servicios con alquiler de material, restauración y escuela de esquí. Todo esto con el añadido de un ambiente familiar que se respira en cada rincón.

Estella añade: “Si se cumplen las previsiones y vuelve a nevar para Navidad y San Esteban, mejor aún, ya que podremos garantizar grosores más regulares y una experiencia de esquí muy completa. Tenemos muchas ganas de acoger a todas las familias y aficionados a la montaña que quieran celebrar estas fiestas con nosotros.”

El mensaje es claro: Port del Comte está lista para recibir a quienes buscan nieve, naturaleza y calidez humana. Las previsiones meteorológicas son favorables y el personal de la estación lleva días trabajando para que todo esté a punto. En el entorno del complejo, los alojamientos de montaña, las casas rurales y los restaurantes de la zona también esperan una buena afluencia de visitantes durante las vacaciones.

Port del Comte es un ejemplo de cómo las estaciones de esquí pequeñas pero bien preparadas pueden competir ofreciendo autenticidad, trato cercano y una calidad de nieve que, gracias a su altitud (entre 1.700 y 2.300 metros), suele mantenerse en buenas condiciones durante toda la temporada.

Estas fiestas, entre el brillo de las luces y la emoción de los más pequeños al pisar la nieve por primera vez, Port del Comte vuelve a convertirse en un destino imprescindible. Porque aquí, más allá del esquí, se celebra el invierno en su forma más pura y entrañable.