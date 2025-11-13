Por qué todos quieren correr en Menorca: Trail Camí de Cavalls 2026 roza el lleno total

La Trail Menorca Camí de Cavalls 2026 encara la recta final hacia un nuevo “sold out”. El ritmo de inscripciones, disparado desde que se abrió el plazo, confirma el magnetismo creciente de una prueba que ha convertido a Menorca en uno de los epicentros mundiales del trail running.

A falta de meses para el gran fin de semana del 1 al 3 de mayo, la Starter 11K y la STCN 27K ya han agotado dorsales y el resto de distancias avanza hacia el cierre definitivo: apenas quedan poco más de 200 plazas en el conjunto del evento.

Con este ritmo, todo indica que la organización colgará el cartel de completo a finales de noviembre o inicios de diciembre. Un hito que superaría incluso lo vivido en 2025, cuando la prueba cerró inscripciones dos meses antes de celebrarse. Para muchos corredores, asegurarse un dorsal se ha convertido en una auténtica carrera contrarreloj.

El auge de las distancias largas en Mallorca

Una de las tendencias más potentes de esta edición es el auge de las distancias largas. Las modalidades que recorren el Camí de Cavalls de manera más completa —TMCS 85K, TMCN 100K y la mítica TMCdC 185K— concentran buena parte del interés internacional. Cada vez más corredores buscan vivir Menorca de extremo a extremo, sintiendo el latido del litoral, la dureza del terreno y la historia que envuelve cada tramo del sendero.

Pese al protagonismo de las ultras, la organización mantiene su apuesta por un abanico de opciones que abraza a todos los perfiles. Desde la accesible Starter 11K hasta la vuelta completa a la isla, pasando por distancias intermedias como la PTCS 44K o la PTCN 58K, cada modalidad ofrece un desafío propio y un modo distinto de conectar con el espíritu del Camí de Cavalls.

“Cada participante llega movido por un motivo distinto”, apuntan desde la organización. “El desafío físico, la naturaleza, la historia… pero todos acaban cruzando la meta con la sensación de haber vivido algo legendario”.

Menorca, un icono del trail internacional

El impacto de la Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear ha trascendido fronteras. Impulsada por la Penya Esportiva Son Marçal Xtrem Menorca Atletisme y Elitechip, con el apoyo institucional del Consell Insular y la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, la prueba ha logrado convertir la isla en un destino de culto. Más de 30 nacionalidades aterrizan cada año para descubrir un recorrido que abraza calas, acantilados, bosques mediterráneos y siglos de historia.

Con las inscripciones a punto de agotarse y el interés disparado, 2026 apunta a ser una de las ediciones más multitudinarias y vibrantes de la historia de la prueba. La leyenda está lista para escribirse de nuevo. Y, un año más, Menorca vuelve a recordarle al mundo por qué el trail también puede ser una experiencia transformadora.