He probado el Polar Street X durante semanas y esto es lo que he sacado en claro

Llevo unas semanas con el Polar Street X puesto prácticamente las 24 horas del día, y toca hacer balance sin medias tintas. Polar lo presenta como su primer "Urban Sports Watch", un reloj pensado para quien entrena entre el gimnasio, la calle y el transporte público, y lo cierto es que, tras usarlo a diario, entiendo bien a qué público apunta.

Lo primero que sorprende es el aspecto. Polar siempre había apostado por diseños finos y discretos, y aquí ha girado por completo el volante. La caja en polímero reforzado con su estructura de ocho tornillos recuerda bastante a un Casio G-Shock cruzado con un Garmin Instinct. Pesa 48 gramos, así que pese a su aspecto aparatoso, no he notado que me molestara ni de día ni durmiendo con él puesto. La pantalla AMOLED táctil de 1,28 pulgadas va protegida con Gorilla Glass 3, y tras varios golpes sin querer contra el marco de una puerta, sigue sin un solo arañazo.

Un detalle que se agradece y que no siempre se cuenta: las correas son de 22 mm con sistema de liberación rápida, así que he podido cambiarlas sin herramientas y combinarlas con otras que ya tenía de otros relojes.

La gran sorpresa, y lo que más he usado sin esperarlo, ha sido la linterna LED integrada, la primera que monta un reloj Polar. Tiene cambio rápido entre luz blanca y roja: la blanca para visibilidad general en salidas de madrugada, la roja para mantener la adaptación a la oscuridad sin perder discreción. Para quien sale a correr antes de que amanezca, como suelo hacer yo varios días por semana, es un acierto total, y no he tenido que sacar el móvil ni una sola vez.

En software, comparte plataforma con los modelos más caros de la marca, así que no he echado en falta funciones como Training Load Pro, Nightly Recharge o el seguimiento nocturno de la temperatura de la piel, que ya conocía de otros Polar. Sander Werring, CEO de Polar, lo resume así: "la nueva generación de deportistas urbanos quiere un reloj que rinda y encaje con su estilo". Y en ese terreno, el reloj cumple.

El GPS, mejor fuera de la ciudad

Donde la cosa se tuerce un poco es en el GPS. Al ser de banda única, en zonas con edificios altos o arboleda densa he notado que tarda algo más en enganchar la señal al arrancar, y en un par de salidas la distancia final se quedó algo corta respecto a mi referencia habitual. El pulsómetro óptico, por su parte, me ha dado alguna lectura algo elevada en los primeros minutos de carrera, algo que se corregía pasados unos minutos.

La batería sí ha cumplido lo prometido: cerca de 43 horas con GPS activo, hasta 170 horas en modos de ahorro y varios días en modo smartwatch sin sustos. Y un dato curioso que casi pasa desapercibido en la ficha técnica: la batería es reemplazable, algo poco habitual en este segmento de precio.

¿Veredicto? El Polar Street X no busca pelear por la máxima precisión, y ahí no engaña a nadie. Para quien quiera un reloj resistente, con linterna, buena batería y todo el ecosistema de recuperación de Polar por debajo de los 250 euros, cumple de sobra. Pero si tu prioridad es la exactitud del GPS metro a metro, hay otras opciones en ese mismo rango de precio.