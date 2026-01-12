El informe de Polar lo confirma: España es potencia runner mundial

España entrena mucho. Mucho más de lo que probablemente imagina. Así lo refleja 2025: Reflected, el informe anual presentado por Polar, que analiza millones de sesiones deportivas registradas por usuarios de todo el mundo y dibuja una radiografía precisa de cómo nos movemos, cómo entrenamos y cómo descansamos.

Los datos sitúan a España como el segundo país con más tiempo semanal dedicado al ejercicio, con una media de 325 minutos a la semana, solo por detrás de Finlandia. Una cifra que confirma que el deporte, y especialmente el running, se ha convertido en un hábito estructural dentro del estilo de vida de miles de personas.

El running sigue siendo la actividad principal, con sesiones medias de 7,6 kilómetros, acompañado muy de cerca por el entrenamiento de fuerza, clave en la preparación moderna del corredor popular, y por caminar, una disciplina cada vez más integrada como complemento de salud y recuperación. El perfil que dibuja Polar es el de un deportista constante, polivalente y planificado.

No es casualidad: el informe refleja que casi seis de cada diez usuarios siguen planes de entrenamiento estructurados y que la gran mayoría entrena controlando la frecuencia cardíaca, señal de una clara madurez en el uso de la tecnología deportiva. Entrenar por sensaciones sigue existiendo, pero el dato manda cada vez más.

España también destaca especialmente en deportes complementarios. Según Polar, es el país que más tiempo dedica a caminar, con sesiones largas tanto en duración como en distancia. En ciclismo, lidera la distancia media por salida, mientras que en senderismo encabeza el ranking mundial tanto en kilómetros como en desnivel acumulado, reflejando una fuerte cultura de deporte al aire libre.

España, donde se entrena más caminando / POLAR

La natación, aunque minoritaria en volumen, muestra sesiones largas y constantes, reforzando ese perfil de deportista popular que no se limita a una sola disciplina y que busca mejorar su condición física de forma global.

El descanso, el único asterisco en España

El punto débil aparece en el descanso. Polar señala que España duerme menos que otros países punteros y, sobre todo, mantiene horarios muy tardíos. Es el país que se acuesta y se despierta más tarde, un factor que influye directamente en la recuperación y el rendimiento, especialmente en quienes entrenan con frecuencia.

Aun así, la motivación es clara: la salud es el principal motor para entrenar. Más de la mitad de los deportistas planea participar en una carrera organizada y casi la mitad se marca objetivos deportivos a largo plazo.

El informe 2025: Reflected deja una conclusión clara: España se mueve mucho y cada vez mejor. El gran reto ya no es entrenar más, sino descansar mejor para seguir rindiendo al máximo.