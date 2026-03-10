NIEVE
Pol Tarrés pone a prueba el invierno alpino en dos estaciones icónicas de Francia
El rider catalán completa cuatro días de esquí y alta montaña en Les 2 Alpes y Alpe d’Huez, dos referentes del invierno en los Alpes franceses
El departamento de Isère, situado en los Alpes franceses, es uno de los grandes destinos europeos para vivir el invierno en su máxima expresión. Les 2 Alpes y Alpe d’Huez, dos de las estaciones más grandes de la región, ofrecen mucho más que subir y bajar pistas: son el escenario perfecto para combinar esquí, alta montaña y experiencias inolvidables en un entorno natural de primer nivel.
Durante cuatro días, Pol Tarrés, rider y amante de los deportes outdoor, ha convertido estas estaciones en el lugar ideal para una vivencia alpina completa, donde esquiar antes del amanecer, descender glaciares o disfrutar de la gastronomía en lo alto de la montaña han formado parte de un mismo viaje.
El primer descenso en Les 2 Alpes: un regalo para los apasionados del esquí
El viaje empezó en Les 2 Alpes, donde Pol Tarrés, junto al deportista Álvaro Panadés, vivió una de las experiencias más deseadas para los apasionados del esquí: ser los primeros en pisar las pistas. Con la estación completamente vacía, antes de la salida del sol, fue un momento único e incluso íntimo en el que estos apasionados de la aventura pudieron disfrutar de giros largos sobre la nieve mientras el cielo cambiaba de color y el glaciar empezaba a iluminarse.
La altitud del dominio, con gran parte del terreno por encima de los 2.100 metros y un punto máximo de 3.600 metros, garantizó condiciones inmejorables durante toda la jornada, incluso en una de las semanas más frías del invierno.
Más allá de las pistas: una cueva de hielo en un glaciar y una pasarela suspendida
Además de la adrenalina de los descensos, la experiencia de Isère también ofreció momentos de pausa para observar la belleza del paisaje. Pol Tarrés y Álvaro Panadés pudieron descubrir uno de los rincones más sorprendentes de alta montaña: una cueva natural de hielo de intensos tonos azules en el interior del glaciar, por la que incluso se puede esquiar. También visitaron Belvédère des Écrins, situado a 3.400 metros de altitud, una pasarela suspendida con vistas abiertas a un mar de picos nevados.
Alpe d’Huez y experiencias de montaña
Tras Les 2 Alpes, la aventura continuó en Alpe d’Huez, conocida por sus condiciones excepcionales y vistas a las cumbres alpinas. Allí disfrutaron de descensos largos, paisajes abiertos y una orientación privilegiada al sol.
Más allá del esquí, Alpe d’Huez permitió completar el viaje con una amplia variedad de propuestas, desde actividades de aventura a terminar el día disfrutando del atardecer y de buena gastronomía desde lo más alto.
Este recorrido de cuatro días reafirma a Isère como el destino ideal para disfrutar del invierno. La combinación de sus dos grandes estaciones, la calidad de la nieve y la espectacularidad de sus paisajes convierten a este departamento en un lugar único donde el deporte, la naturaleza y la gastronomía se funden en una experiencia inolvidable
