Plex (23 años): "Entreno todos los días, y algunos hasta doblo el entrenamiento, y vamos variando los ejercicios. El deporte ha cambiado mi vida"

Parece mentira, pero queda poco menos de un mes para que de comienzo La Velada del Año VI y por fin se suba al ring el creador de contenido Plex, quien asegura encontrarse en el mejor momento de su carrera deportiva.

El influencer de tan solo 23 años protagoniza la portada de verano de 'Men's Health', donde muestra el resultado de una intensa preparación física y explica cómo el deporte ha terminado transformando por completo su vida.

Daniel Alonso, más conocido en redes sociales como Plex, reconoce que la preparación para este combate ha sido mucho más exigente que la de su primera participación en el evento organizado por Ibai Llanos: "entreno todos los días, y algunos hasta doblo entrenamiento, y vamos variando los ejercicios".

Su rutina combina sesiones de resistencia, técnica, coordinación, sparring, musculación y cardio bajo la supervisión de unos entrenadores con experiencia como son Javier Pardo Amaral y Jonathan Alonso en The Boxer Club.

Aitana y Plex / Sport.es

Sobre la alimentación, Plex confirma que está siguiendo un plan nutricional diseñado específicamente para optimizar su rendimiento de cara al combate frente a Fernanfloo, por lo que lo está dando todo para arrasar esa noche.

Si nos alejamos de este aspecto puramente competitivo, Plex destaca el enorme impacto que el ejercicio ha tenido en su bienestar: "el deporte ha cambiado mi vida. Descubrí que te hace estar más felix y mejor contigo mismo, tener mejor humor y más energía. Es algo que le recomiendo a todo el mundo", afirma rotundamente.

El creador de contenido suma en estos momentos más de 25 millones de seguidores en sus redes sociales, por lo que este mensaje cobra especial relevancia en un momento en el que el sedentarismo sigue siendo la tónica general.

Respecto a La Velada del Año VI, confiesa que la espera se le está haciendo muy larga y que está deseando volver a competir: "mi preparación ha sido mucho más brutal que la primera. Estoy deseando subirme al ring. Y de hecho, me subiría ahora mismo", asegura.