Platja d’Aro acoge la segunda parada del Campeonato de España de Vert dentro de las Iberdrola Skate Series 2025

Platja d’Aro se convertirá del 29 al 31 de agosto en el epicentro nacional del vert con la celebración de la segunda parada del Campeonato de España de Vert, integrada en el calendario oficial de las Iberdrola Skate Series 2025. Organizado por la Real Federación Española de Patinaje con el apoyo del Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, el evento reunirá a los mejores riders de skateboarding y roller freestyle en un escenario privilegiado a pocos metros del mar.

Entre los nombres más destacados en skateboarding figura Naia Laso, diploma olímpico en París 2024 y quinta en el World Skate Tour de Roma, junto a referentes como Julia Benedetti o Izei Villacorta, ganador de la primera parada en Lloret de Mar.

En roller freestyle, la atención se centra en Álex Fernández, actual campeón nacional de vert y doble campeón del mundo junior en los World Skate Games Italia 2024. También competirán figuras de talla internacional como Carla Martín, tercera del mundo en los World Skate Games 2024, y Uma Hidjra, campeona absoluta femenina en Lloret.

La competición arrancará el viernes 29 de agosto con entrenamientos oficiales de skate y roller freestyle durante toda la jornada. El sábado 30, además de los entrenamientos matinales, se celebrarán dos masterclasses abiertas y gratuitas mediante la categoría “Promoción” en LiveHeats:

Roller Freestyle con Nel Martín , de 09:00 a 10:30.

, de 09:00 a 10:30. Skateboarding con Roxana Botu, de 14:30 a 15:15.

Ese mismo sábado tendrán lugar las semifinales absolutas de ambas disciplinas y, a las 19:45, la presentación oficial del evento, seguida del espectacular Big Air (volada más alta) tanto de skate como de roller freestyle.

El domingo 31 será la gran jornada final con las finales junior y absolutas de roller freestyle por la mañana, y las finales femenina y masculina de skateboarding a partir de las 13:00, culminando con la entrega de premios a las 14:30.

En total, se repartirán 7.000 € en premios para skateboarding y 2.000 € para roller freestyle, además de los galardones especiales para el aéreo más alto (en ambas disciplinas) y la categoría +40.

Con entrada libre y gratuita durante todo el fin de semana, Platja d’Aro vivirá una auténtica fiesta del deporte urbano, con música, actividades y el mejor nivel nacional de vert en un entorno único.