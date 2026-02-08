Plata olímpica e influencer: así es el fenómeno Jutta Leerdam, la pareja de Jake Paul que estará en los Juegos Olímpicos

En el patinaje de velocidad, Jutta Leerdam es sinónimo de éxito. Esta joven neerlandesa, especialista en el bloque más explosivo del long track, se ha consolidado como una de las referencias del sprint (500 y 1.000 metros) y, sobre todo, como una competidora hecha para escenarios como los Juegos Olímpicos de Invierno.

Su carta de presentación para el público general llegó en Pekín 2022, cuando se colgó la plata olímpica en 1.000 m, el territorio en el que mejor expresa su mezcla de salida agresiva y capacidad de sostener velocidad.

Más allá del podio olímpico, Leerdam ha convertido la regularidad en un sello: títulos y medallas en campeonatos internacionales, con el 1.000 como distancia fetiche y el sprint como ecosistema natural.

Jutta Leerdam y Jake Paul / LAP

En el ciclo que desemboca en Milano Cortina 2026, su nombre ha vuelto a colocarse en la conversación grande del deporte neerlandés: incluso tras un susto en los trials, fue confirmada para competir en 1.000 m en los Juegos, una señal de la confianza que genera dentro de su estructura.

Pero su historia no se explica solo con tiempos y podios. En redes sociales, especialmente en Instagram y Tiktok, Leerdam sobrepasa 7 millones de seguidores, un volumen inusual para un deporte de invierno y una palanca enorme para visibilizarlo fuera de los mercados tradicionales.

Empezó el hockey hierba y estudió Economia Comercial en la Johan Cruyff Academy

Nacida en 's-Gravenzande (1998), empezó relativamente tarde, alrededor de los 11 años, después de pasar años vinculada al hockey hierba, un deporte muy arraigado en Países Bajos.

Su padre, aficionado al windsurf, la bautizó inspirándose en Jutta Müller, una campeona alemana de dicho deporte. Y, ya en su adolescencia, se decantó por cursar Economía Comercial en la Johan Cruyff Academy (Hanze University of Applied Sciences, Groningen).

Jutta Leerdam, favorita a medalla en Milán Cortina 2026 / AP

Su relación con Jake Paul desde 2023

Su popularidad en redes, más allá del deporte, se disparó aún más por su relación personal con Jake Paul, el influencer convertido en boxeador que vive instalado en el titular permanente.

La pareja hizo pública su relación en 2023 y anunció su compromiso en marzo de 2025, en una secuencia de imágenes que se hizo viral al instante. Se espera que Paul acuda a los Juegos Olímpicos para estar con su pareja tras recuperarse de las operaciones en la mandíbula tras su último combate ante Anthony Joshua.

Leerdam busca del oro olímpico en los Juegos

Para cerrar el foco ya está puesto en Milano Cortina 2026: Leerdam tiene marcado en rojo el lunes 9 de febrero de 2026, día en el que disputa su prueba fetiche, el 1.000 metros femenino en el Milano Speed Skating Stadium.

Leerdam llega, además, con etiqueta grande: en Países Bajos la sitúan como "topfavoriet" (máxima favorita) para ese 1.000, una distancia en la que ya fue plata olímpica y que es el núcleo de su candidatura al oro.

Y no será su única bala: también está previsto que compita en el 500 metros femenino, programado para el sábado 14 de febrero de 2026, otra opción real de medalla en un sprint donde cada salida decide una historia.