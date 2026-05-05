La Planeta FP Cursa Nocturna de L’Hospitalet estrena circuitos más urbanos y homologado

Ya ha comenzado la cuenta atrás para la 16ª PlanetaFP Cursa Nocturna Ciudad de L’Hospitalet, que se celebrará el sábado 16 de mayo. Hoy se ha presentado esta nueva edición, en la que destacan los nuevos circuitos, más urbanos y homologados por la Federación Catalana de Atletismo.

La Nocturna de L’Hospitalet consta de dos pruebas, una de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros. La salida se dará en la plaza de Europa a las 21:30 horas, media hora más tarde de lo habitual para garantizar que sea totalmente nocturna.

Esta mañana se ha presentado con la participación de la teniente de alcaldía de Ciudad Transformadora, Cristina Santón; el representante territorial de Deportes en Barcelona, César Thovar; el coordinador del Área de Deportes y Actividad Física, Conrad Felip; el director general de PlanetaFP, Jordi Fainé; el director deportivo de SevenMila y campeón del mundo de duatlón en 2011, Roger Roca, el director general de SevenMila, Victor Casanovas, y la representante de Gran Via 2, Marina Rodríguez.

También han participado Miguel Ángel Gracia, Núria Miró y Montse Honrubias, de la Asociación Catalana de Afectadas y Afectados de Fibromialgia y otros Síndromes de Sensibilización Central (ACAF), a la cual se destina la causa solidaria de esta edición.

Las inscripciones continúan abiertas en la web de la Cursa Nocturna de L’Hospitalet. También se pueden realizar de forma presencial en los polideportivos municipales Gornal y del Centre Marcel·lí Maneja.

Nuevo circuito más urbano y homologado

Corredores y corredoras disfrutarán de un recorrido rápido y urbano, que pasa por un tramo de la rambla de la Marina, y que garantiza la máxima precisión para las personas que participan buscando mejorar sus marcas oficiales. Esta es una de las grandes novedades de esta edición, una prueba consolidada, referente en el área metropolitana, que une el deporte de base con el atletismo de competición en una fiesta nocturna inolvidable.

Las inscripciones, gratuitas, para las carreras infantiles, se agotaron hace días. Estas carreras se dirigen a menores de 14 años y refuerzan el ambiente familiar y

abierto del evento. Además de las carreras, habrá actividades infantiles que remarcan el tono distendido de esta cita deportiva.

Se recomienda a los participantes, acompañantes y público que se desplacen en transporte público.

La causa solidaria se destina a las personas afectadas de fibromialgia

La carrera mantiene su vertiente solidaria. Este año se incrementa la aportación a la causa, que pasa de 1 euro a 1,5 euros por cada inscripción. Este año se entregará a la Asociación Catalana de Afectadas y Afectados de Fibromialgia y otros Síndromes de Sensibilización Central (ACAF), que cuenta con una delegación en L’Hospitalet.

También existe, como siempre, el Dorsal 0 para quien quiera contribuir con una donación extra de 10 euros.

Servicios a los corredores y corredoras

Los y las runners recibirán la camiseta oficial de la carrera y tendrán a su disposición diferentes servicios. La inscripción incluye la camiseta oficial, servicios de guardarropa, avituallamiento, seguro de accidentes y acceso a las actividades programadas.

La camiseta es una prenda única de la marca Munich. Tanto la camiseta como el dorsal y la bolsa se podrán recoger durante la Feria de la Carrera, en la sala Reuni2 del Centro Comercial Gran Via 2: el viernes 15 de mayo, de 10 a 21 horas, y el sábado 16 de mayo, de 10 a 19 horas.

El día de la prueba habrá un servicio de guardarropa en el aparcamiento del Centro Comercial Gran Via 2, de 18:30 a 00:00 horas. Como es habitual, se pondrán a disposición de los corredores vestuarios y duchas después de la carrera en el Campo Municipal de Fútbol Provençana, de 21:00 a 23:00 horas.

La xefla de la Nocturna

Uno de los rasgos distintivos de la Cursa Nocturna de L’Hospitalet es su marcado carácter festivo. Tras cruzar la línea de meta, los participantes disfrutarán del sabor de L’Hospitalet condensado en un plato: la xefla. Una propuesta gastronómica que se ha convertido en símbolo de la ciudad.

Diversidad y tradición se unen en la xefla: una manera de disfrutar de la comida en compañía. Es una propuesta abierta que arranca de las cazuelas de barro de la cocina tradicional con el arroz como ingrediente principal, mezclando productos de diferentes procedencias.

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Los participantes podrán disfrutar de una versión festiva y saludable pensada para recuperar fuerzas con productos de calidad de kilómetro cero.