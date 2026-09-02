Planet Fitness inaugura dos clubes en el centro de Barcelona

Septiembre vuelve a colocar el gimnasio en la agenda de muchos españoles. Casi un 30% señala este mes como el momento del año que más le motiva para entrenar, según el II Estudio "Los Españoles y el Gym" 2026, elaborado por Planet Fitness. Pero el regreso a la rutina también destapa una realidad menos visible: tres de cada diez personas que van o han ido al gimnasio admiten haberse sentido incómodas o intimidadas en algún momento.

La barrera se hace todavía mayor entre quienes nunca han dado el paso. Sentir que el gimnasio "no es su sitio" aparece como el principal motivo para no haber entrado nunca en uno. A eso se suma otra percepción muy extendida: más del 71% de los encuestados cree que en los gimnasios actuales hay demasiado "postureo". Cuando se les pregunta cómo imaginan un espacio seguro para entrenar, casi seis de cada diez responden que quieren poder hacerlo a su ritmo y sin presión.

Ese es precisamente el terreno en el que Planet Fitness quiere crecer en España. La cadena defiende su filosofía "No Juzgamos", con la que busca rebajar la sensación de intimidación y facilitar el acceso al entrenamiento con independencia de la edad, la condición física o la experiencia previa. La idea pasa por convertir el gimnasio en un espacio donde cada usuario pueda avanzar a su ritmo, lejos de las comparaciones que pueden frenar a quien empieza.

Nuevos centros en Barcelona y Madrid

La compañía acelera además su expansión. Este septiembre abre dos clubes en Barcelona capital, PF Estel y PF Casp, ambos en el Eixample. En la Comunidad de Madrid reabre PF Las Mercedes y PF Fuenlabrada 2 tras su renovación, mientras que PF Alcobendas eleva a nueve el número de centros en la región. También ha anunciado su llegada a Castellón y Elche, y durante 2026 ha sumado presencia en Andalucía, con tres aperturas en Sevilla, y en Murcia con PF Infante.

Planet Fitness prevé superar los 20 clubes operativos en España antes de que termine el año, poco más de dos años después de su desembarco en el país. Vicente Bañobre, General Manager de Planet Fitness en España, explica que el objetivo es llevar "un modelo de fitness más accesible y para todo el mundo a cada vez más lugares de España" y facilitar que más personas den "ese primer paso hacia una vida más saludable".

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La propuesta incluye un Plan Clásico de entrenamiento ilimitado por 18 euros al mes y un Plan PF Premium de 27,99 euros, con acceso a otros clubes de la cadena, posibilidad de acudir con acompañante y servicios adicionales de recuperación y bienestar.