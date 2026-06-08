Ni planchas ni abdominales: el ejercicio que casi nadie hace en casa y activa más músculos de todo el cuerpo

Si quieres fortalecer el core, la plancha abdominal es uno de los ejercicios más populares. Su fama es debida a que trabaja esta parte del cuerpo, mejora la estabilidad y se puede hacer en cualquier lugar sin necesidad de material.

Sin embargo, muchos expertos recuerdan que hay otro movimiento muy completo que activa una mayor cantidad de grupos musculares al mismo tiempo: hablamos, cómo no, de la sentadilla.

Aunque suele asociarse únicamente al entrenamiento de piernas, la realidad es que una sentadilla bien ejecutada implica el trabajo coordinado de cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, zona lumbar y musculatura abdominal. Incluso los brazos y los hombros pueden participar determinadas variantes, convirtiéndola en un ejercicio global difícil de igualar.

Varias investigaciones publicadas en el ámbito de la fuerza y el acondicionamiento físico destacan que la sentadilla es una de las herramientas más eficaces para desarrollar la fuerza del tren inferior.

Además, favorece la hipertrofia muscular, sobre todo en los glúteos y en los músculos del cuádriceps, responsables de gran parte de la potencia y estabilidad de las piernas.

Sentadilla con elevación de brazos / Sport.es

Pero ojo, porque sus beneficios van mucho más allá del aspecto puramente físico. La práctica regular de sentadillas ayuda a mejorar la movilidad de las caderas y las rodillas, facilitando tareas rutinarias como subir escaleras, levantarse de una silla o agacharse para coger algo del suelo.

También contribuye a mantener una postura más saludable al fortalecer los glúteos, un grupo muscular clave para proteger tu zona lumbar, especialmente a medida que vas cumpliendo años.

Además, se ha estudiado el impacto de las sentadillas sobre la salud ósea. Al tratarse de un ejercicio de carga, estimula el tejido óseo y ayuda a conservar la densidad mineral de los huesos, algo especialmente importante en personas mayores.