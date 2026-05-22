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ENTRENAMIENTO

Así se hace una plancha abdominal: este es el tiempo que debes aguantar para fortalecer el cuerpo

La duración de este ejercicio isométrico suele generar debate entre los especialistas

La plancha abdominal es un ejercicio muy completo y exigente.

La plancha abdominal es un ejercicio muy completo y exigente.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La plancha abdominal es uno de los ejercicios más recomendados para fortalecer los músculos del core. Tonificar este grupo muscular es beneficioso para aumentar la estabilidad y no perder autonomía durante las actividades diarias.

Por este motivo, la plancha abdominal es uno de los ejercicios más completos para activar gran parte del cuerpo al mismo tiempo. Además, puedes mejorar la postura y la flexibilidad sin equipamiento y sin salir de casa.

No obstante, la duración de la plancha abdominal suele generar debate entre los especialistas. Ahora bien, la respuesta puede variar según la condición física de la persona que este practicando el ejercicio.

¿Qué pasa si hago 1 minuto de plancha abdominal cada día?

¿Qué pasa si hago 1 minuto de plancha abdominal cada día? / .

En este contexto, se pueden establecer varios rangos de tiempo, según recoge el medio argentino Diario Uno. Estos espectros siguen una curvatura de menos a más por la intensidad de la plancha abdominal:

  • Principiante: de 15 a 30 segundos.
  • Intermedio: de 30 a 45 segundos.
  • Avanzado: de 45 a 60 segundos.

Por otra parte, los deportistas que superen el minuto pueden realizar algunas variantes de las planchas abdominales. La plancha alta es una de las más conocidas, ya que está más enfocada en los músculos pectorales.

A continuación, la plancha lateral es ideal para desarrollar la estabilidad de la columna vertebral. Al mismo tiempo, con este ejercicio puedes trabajar las caderas y los oblicuos.

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También puedes aumentar el nivel con las planchas invertidas, donde trabajan los glúteos, los isquiotibiales y la zona lumbar, más allá de los abdominales. Otro desafío es la patada de plancha, un movimiento que requiere de fuerza en abdomen, brazos, oblicuos y caderas.

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