Pitufollow, ultrarunner e influencer (35 años), sobre el odio en redes: "Tus metas son tuyas"

En el ecosistema del running español hay pocas voces tan reconocibles como la de Sergio Turull, más conocido en redes como Pitufollow. Sus vídeos, sus crónicas de carrera y su manera de narrar el esfuerzo han conectado con miles de corredores populares que se ven reflejados en él. Pero ser referente también tiene un peaje: los comentarios constantes sobre sus tiempos, sus ritmos o sus marcas, como si todo se redujera a un número en el reloj.

En sus últimas stories, el creador de contenido responde a esa presión con un mensaje claro. Recuerda que, antes que influencer, es un corredor popular que ha encontrado en este deporte una forma de comunicar, inspirar y acompañar a quienes corren "desde el corazón y no desde el ego". Y reivindica algo que a veces se olvida en plena fiebre por los récords personales: ninguna medalla vale más que la conexión real con la comunidad que le acompaña cada día.

Pitufollow asume que siempre habrá quien critique desde la barrera, quien intente desmontar lo que no entiende o proyecte su frustración en los demás. Es parte del juego de las redes, admite, pero no por ello va a cambiar su manera de vivir el running. Su respuesta pasa por centrarse en crear y compartir "cosas bonitas", contenido que aporte valor a quienes lo siguen y que recuerde que el deporte popular también merece respeto.

De esa reflexión nace su mensaje principal: no compararse. No dejar que nadie intoxique la relación con el running. Correr para disfrutar, para superarse a uno mismo y para sentirse bien, sin medir el propio valor en función de los ritmos de otros. "Tus ritmos son tuyos. Tus metas son tuyas. Tus carreras son tuyas", resume. El gran privilegio de este deporte, añade, es que permite a cada persona buscar la mejor versión de sí misma, sea cual sea su nivel.

Su mensaje encaja con una tendencia creciente en el running popular: dar más peso al bienestar y a la salud mental que al crono. Cada vez más corredores usan las carreras como espacio de desconexión y encuentran en perfiles como el suyo una referencia honesta, lejos del "todo o nada".