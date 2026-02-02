Pitufollow impulsa Rocket Athletics, un nuevo proyecto de entrenamiento para corredores de todos los niveles

Pitufollow, creador de contenido y referente en el ámbito del running, está detrás del nacimiento de Rocket Athletics, una nueva plataforma de entrenamiento 100% online que abre plazas limitadas el próximo 2 de febrero a las 20:00 (hora española). El proyecto nace tras meses de trabajo y con un equipo humano especializado, con el objetivo de ofrecer un acompañamiento real a corredores de todos los niveles, desde quienes dan sus primeros pasos hasta quienes buscan mejorar su rendimiento.

La premisa de Rocket Athletics se aleja de los planes genéricos. Antes de planificar entrenamientos, el equipo pone el foco en estudiar a la persona: su contexto, sus hábitos, su experiencia y sus objetivos. La filosofía se resume en una idea clara: personas acompañando a personas, entendiendo que el progreso no depende solo del volumen o la intensidad, sino de cómo se integra el entrenamiento en la vida diaria.

El proyecto cuenta con entrenadores titulados que trabajan de forma personalizada y cercana, adaptando cada planificación a la evolución del corredor. Al tratarse de una plataforma completamente digital, Rocket Athletics está abierta a usuarios de cualquier parte del mundo, eliminando barreras geográficas y apostando por un modelo flexible y accesible.

Con esta iniciativa, Pitufollow da un paso más en su vinculación con la comunidad runner, trasladando su experiencia y visión del entrenamiento a un formato estructurado y profesional, que prioriza el acompañamiento, la adaptación individual y la constancia como pilares del rendimiento a largo plazo.