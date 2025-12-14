Pitufollow firma 216,10 km en las 24 horas de la pista Serrahima y mejora su récord personal

Sergio Turrull, conocido popularmente como Pitufollow, volvió a firmar una actuación de enorme nivel en una de las pruebas más exigentes del calendario nacional. En las 24 horas disputadas en las pistas de Serrahima (Barcelona), el ultrafondista completó 216,10 kilómetros, logrando el tercer puesto y, además, estableciendo su mejor marca personal en la distancia.

La carrera arrancó con una apuesta valiente por parte de Pitu, que decidió arriesgar desde el inicio. Esa ambición se tradujo en parciales sobresalientes: mejor marca personal en 100 kilómetros (8h42’) y también en las 12 horas, donde alcanzó los 136 kilómetros. Un ritmo alto y sostenido que lo colocó desde muy pronto entre los nombres destacados de la prueba.

Sin embargo, como suele ocurrir en el ultrafondo, la verdadera batalla llegó con el paso de las horas. A partir del kilómetro 150, el estómago empezó a pasar factura. El momento más crítico llegó alrededor del kilómetro 190, cuando Turrull se vio obligado a detenerse y tumbarse para intentar recomponerse antes de afrontar el tramo final.

Lejos de rendirse, el atleta volvió a salir a la pista para disputar las tres últimas horas de carrera, exprimendo las pocas fuerzas que le quedaban para asegurar un resultado que tuvo un valor especial tanto a nivel deportivo como emocional. “24 horas corriendo. Tercer puesto y mi mejor marca personal”, escribió en sus redes sociales tras la prueba.

Serrahima no es un escenario cualquiera para Pitufollow. Fue precisamente en una prueba de 24 horas donde empezó su idilio con el ultrafondo en 2014, un detalle que añade aún más significado a este podio. “Esta es la prueba en la que me inicié y me enganché al ultrafondo. Por eso es tan especial para mí”, confesó.