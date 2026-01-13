Pitufollow conquista el Sáhara y gana la Ultra 100 km del Marathon des Sables

Sergio Turull, conocido popularmente como Pitufollow, firmó este fin de semana una victoria de enorme prestigio al imponerse en la Ultra 100 km del desierto del Sáhara, prueba de nueva creación bajo el sello del Marathon des Sables. El catalán fue el primero en alcanzar la línea de meta tras 7 horas y 55 minutos, completando los 100 kilómetros a un ritmo medio de 7:09/km y superando 1.059 metros de desnivel en uno de los entornos más exigentes del planeta.

La carrera se rompió muy pronto. Apenas en el kilómetro 2, el pelotón ya se adentraba en las dunas, un anticipo de la dureza que marcaría toda la jornada. A partir del kilómetro 40, Turull quedó completamente solo en cabeza y afrontó 60 kilómetros en solitario, sin referencias visuales de otros corredores, luchando contra el desgaste físico y mental que impone la inmensidad del desierto.

El propio Turull explicó tras la prueba, a través de sus redes sociales, lo que supuso ese tramo decisivo: “Ahí empezó la verdadera carrera. Cuando nadie te mira, cuando nadie te anima, cuando todo te duele y solo queda exigirte a ti mismo, controlar la cabeza y seguir avanzando hasta meta”. Una experiencia que definió como única, marcada por el silencio, la soledad y el sonido constante de las pisadas sobre la arena.

Ganar la primera edición de esta Ultra del Marathon des Sables convierte a Pitufollow en uno de los nombres propios del ultrafondo nacional. Un éxito que se suma a un verano muy especial para el catalán, protagonista meses atrás de un reto mayúsculo: correr 50 kilómetros en 50 provincias españolas durante 50 días consecutivos, una aventura que ya había confirmado su capacidad física y mental para afrontar desafíos fuera de lo común.