Pitufollow completa The Speed Project en solitario: 500 km sin reglas entre Los Ángeles y Las Vegas

El reto parecía imposible, pero ya es una realidad. El influencer español Pitufollow ha logrado completar el exigente The Speed Project en modalidad individual, finaliza esta icónica prueba sin reglas que une Los Ángeles con Las Vegas.

Un total de 500 kilómetros en 106 horas, a un ritmo medio de 12:49 min/km, en una experiencia extrema donde no hay recorrido marcado ni asistencia convencional. Una aventura física y mental en la que cada corredor debe gestionar su propio camino, descanso y estrategia en pleno desierto.

Una de las particularidades de esta carrera es precisamente su filosofía: no hay reglas ni ruta definida. Los participantes pueden avanzar en cualquier dirección y elegir su propio recorrido, con total libertad estratégica. La única norma es no pisar la autopista. A partir de ahí, cada corredor o equipo decide cuánto correr, cuándo descansar y cómo afrontar el desafío, lo que convierte cada participación en una experiencia completamente distinta.

“Estoy roto en mil pedazos, pero me llevo un aprendizaje y una experiencia que no se compran”, explicó tras finalizar. Más allá del resultado, el objetivo también tenía una mirada puesta en el futuro: esta aventura forma parte de su preparación para la Badwater 135, considerada una de las ultramaratones más duras del mundo.

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The Speed Project es mucho más que una carrera: es un viaje al límite donde cada paso pone a prueba la resistencia y la cabeza. Y para Pitufollow, además, ha sido un paso clave hacia uno de los mayores desafíos del ultrafondo.