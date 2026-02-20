Pitufollow, aceptado en la durísima Badwater 135: se va al "infierno" del Valle de la Muerte con 217 km y más de 50ºC

El influencer y runner español Sergio Turull, más conocido como Pitufollow, ha confirmado en sus redes sociales que correrá la prestigiosa Badwater 135, según él, una de las "carreras más duras del mundo". El escenario es el Valle de la Muerte, en California, una cinta de asfalto que atraviesa el lugar más caluroso del planeta.

La fecha es el 27 de julio sobre un recorrido de 217 kilómetros de ultrafondo en condiciones extremas, con tramos que pueden superar los 50ºC.

Cada año solo 100 ultrafondistas de todo el mundo reciben invitación para participar. La salida se sitúa en Badwater Basin, el punto más bajo de Norteamérica. Desde ahí, el camino va devorando kilómetros hasta cruzar el desierto y buscar la meta en Whitney Portal, por encima de los 2.500 metros de altitud.

La norma que marca la diferencia entre ser un "finisher" y no serlo es el tiempo máximo para completarla: 45 horas.

Además, en la Badwater no hay avituallamientos tradicionales. Aquí el corredor no depende de mesas con vasos, sino de su propio plan y de su equipo de asistencia, que acompaña, protege y gestiona la logística en uno de los entornos más hostiles del planeta. Hidratación, sales, hielo, alimentación, cambios de ropa, estrategia de paradas… todo depende de tu equipo.

En España, donde el boom del running ha convertido a perfiles mediáticos (al estilo Pitufollow) en altavoces de retos imposibles.

Sergio, con dorsal y confirmación en la bandeja de entrada de su email intentará completar una de las pruebas más duras del escenario internacional en el Valle de la Muerte.