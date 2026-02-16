Pitu Follow y Verdeliss brillan en un domingo de récord: doble golpe sobre el asfalto

El running también se escribe con nombres propios que trascienden el cronómetro. Este fin de semana, dos perfiles muy seguidos por la comunidad runner demostraron que detrás de las redes sociales hay entrenamiento, disciplina y rendimiento real. Por un lado, Pitu Follow logró su mejor marca personal en media maratón en la Mitja Marató de Barcelona; por otro, Verdeliss volvió a sorprender en el Maratón de Sevilla con un registro de élite popular parando el crono en 2h45.

Pitu Follow cruzó la meta en 1h15:13, rebajando su anterior tope y confirmando su progresión en la distancia. En un circuito rápido y con condiciones ideales, el creador de contenido especializado en running dio un paso más en su evolución deportiva, consolidando su credibilidad no solo como comunicador, sino también como atleta amateur de alto nivel. Su marca supone correr a un ritmo cercano a 3:34/km durante los 21,097 kilómetros.

Mientras tanto, en Sevilla, Verdeliss completó los 42,195 kilómetros en 2h45, un crono que la sitúa en registros de enorme mérito dentro del panorama popular femenino. En un maratón conocido por su perfil favorable y propicio para las grandes marcas, la navarra volvió a demostrar que su relación con la distancia reina va mucho más allá del reto mediático.

Dos ciudades, dos distancias y un mismo mensaje: el auge del running digital también se traduce en rendimiento competitivo. Las redes inspiran, pero los tiempos se ganan entrenando.