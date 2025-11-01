Pineda de Can Camins: el bosque protegido del Prat que solo abre diez días al año

Pocos lugares en Catalunya guardan un misterio tan bien protegido como la Pineda de Can Camins, en El Prat de Llobregat. Tras una verja metálica y un acceso vigilado digno de un aeropuerto, se esconde un bosque tan frágil como hermoso, donde la naturaleza todavía respira al margen del turismo masivo. Este domingo 2 de noviembre será una de las escasas ocasiones —solo diez al año— en que se permite cruzar sus puertas.

El acceso libre está prohibido. No hay entradas online, ni guías privadas, ni rutas por libre: solo 25 personas al mes pueden recorrer sus senderos, acompañadas de un guía del Porta del Delta, el centro de información situado justo frente a la entrada del bosque. Y quien quiera vivir la experiencia deberá madrugar: las visitas arrancan a las 11 de la mañana y el cupo se llena por orden de llegada.

Un paseo por el bosque exclusivo

Caminar por la Pineda de Can Camins es adentrarse en un fragmento de historia natural. Este bosque costero, que ocupa una pequeña depresión tras las dunas de la playa del Prat, es uno de los últimos de su tipo en toda Catalunya. "Su estado de conservación es excepcional", explican desde el ayuntamiento. La arena, el salitre y el paso del tiempo han moldeado un paisaje dominado por pinos blancos, orquídeas, hongos y una sorprendente biodiversidad de aves, entre ellas el carbonero, el pito real o el carricero común.

El recorrido dura una hora y media, suficiente para entender por qué este espacio ha permanecido cerrado durante décadas. No hay ruido de coches, ni chiringuitos, ni ciclistas acelerados. Solo el murmullo del viento entre los pinos y el sonido de los pájaros, que aquí no temen al visitante. Es una experiencia que recuerda que el Delta del Llobregat aún guarda rincones donde el Mediterráneo se muestra en su forma más pura.

Y si quieres aprovechar el día al máximo, el plan tiene continuación: llegar en bicicleta es una de las opciones más recomendables. Desde el centro urbano del Prat se puede pedalear por el camino del Delta, una senda circular que pasa por la desembocadura del Llobregat, la Torre de la Ricarda, la playa del Prat y el famoso mirador de aviones, donde los visitantes observan los aterrizajes a pocos metros de sus cabezas. Una excursión tan pintoresca que, entre el sonido de los motores y las ruedas sobre la arena, casi parece sonar la melodía de Verano azul.

Más que una simple excursión, la Pineda de Can Camins es una lección de respeto ambiental. Un recordatorio de que la conservación exige límites, y que la belleza del paisaje depende, muchas veces, de saber mirar sin dejar huella. Si este domingo logras entrar entre los 25 afortunados, prepárate para descubrir uno de los secretos mejor guardados del litoral catalán. Un bosque que se abre pocas veces… pero que deja una huella duradera.