Ni pilates ni yoga: este es el ejercicio que más recomiendan los expertos a partir de los 40 años

A partir de los 40 años, el cuerpo empieza a pedir una forma de entrenar más completa, capaz de cuidar al mismo tiempo la fuerza, la movilidad y la salud en general. Por eso, aunque el pilates y el yoga siguen siendo opciones muy válidas, los expertos ponen el foco en otro tipo de ejercicio que destaca por sus beneficios globales y por su capacidad para adaptarse a distintas edades y niveles.

La opción que gana peso

Según diversos estudios, más allá de caminar o hacer actividades suaves, el entrenamiento de fuerza es el que más recomiendan los especialistas a partir de los 40 años. No se trata solo de ganar músculo, sino de proteger articulaciones, mantener la masa muscular y favorecer una mejor postura y funcionalidad en el día a día.

Dentro de ese enfoque, se proponen ejercicios funcionales como sentadillas, peso muerto, zancadas, planchas, flexiones o movimientos compuestos con mancuernas. Son ejercicios que trabajan varias zonas a la vez y que ayudan a construir una base física más sólida que la que ofrecen rutinas centradas solo en flexibilidad o movilidad.

Por qué es tan importante

Con el paso de los años, perder fuerza y masa muscular es uno de los cambios más comunes, y por eso los expertos insisten tanto en este tipo de ejercicios. A partir de los 40, entrenar la fuerza ayuda a sostener mejor el cuerpo, a mejorar el equilibrio y a reducir el riesgo de molestias articulares o problemas más serios en años siguientes.

Una pesa y una cuerda / Libre

Además, no hace falta pasar horas en el gimnasio. La clave está en la constancia y en elegir ejercicios bien pensados, progresando poco a poco y adaptando la intensidad al nivel de cada persona. No se trata de dejar el resto de actividades, sino de integrar los ejercicios de fuerza en la rutina semanal.

Cómo se puede repartir

La recomendación de los expertos es clara: combinar trabajo cardiovascular y fuerza a lo largo de la semana, con al menos varios días de actividad física regular. La idea es no depender de una sola disciplina, sino sumar estímulos que mantengan activos el corazón, los músculos y la movilidad.

En ese contexto, el entrenamiento de fuerza se convierte en el eje principal porque da una respuesta más completa a las necesidades del cuerpo a partir de esas edades. Otros ejercicios pueden seguir formando parte de la rutina, pero como complemento más que como pilar exclusivo.