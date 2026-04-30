Hacer pilates está muy bien, pero a partir de los 40 años los expertos recomiendan añadir este ejercicio clave

El pilates es un ejercicio excelente, de eso no hay lugar a dudas, pero una vez que se cumplen 40 años la mayoría de expertos en fitness coinciden: hay que complementarlo con ejercicios aeróbicos para maximizar su impacto.

Pilates sí, pero complétalo con cardio: así mejoras salud y resistencia a partir de los 40

Si bien es cierto que el pilates es un ejercicio muy útil para mejorar puntos como la flexibilidad o fortalecer músculos, incluso para trabajar la postura y el equilibrio de la persona, la realidad es que por sí solo no abarca todos los beneficios clave que se pueden buscar en un entrenamiento.

Para lograr aspirar a una mejora de salud completa, los expertos sugieren tres alternativas de ejercicios complementarios: caminar, nadar o ir en bici. Ejercicios básicos y muy típicos pero que cumplen con todo lo deseable.

Es por eso que los ejercicios son de bajo impacto, ya que lo primordial es que cubran aspectos como garantizar una mejor salud cardiovascular, ayudar a controlar el peso y reducir el riesgo de padecer enfermedades.

Correr, nadar o caminar puede ser una parte más del tratamiento de quienes padecen trastornos psicológicos. / Archivo

La razón de que el pilates no sea suficiente por sí solo a partir de los 40 años es que, desde ese punto en adelante, es común que el cuerpo empiece a perder masa muscular y resistencia. Con el añadido de los ejercicios aeróbicos, se ayuda a combatir ese proceso.

Los expertos en fitness han dado así con esta fusión dado que la combinación de ambos modelos genera una rutina muy completa; mientras que el pilates ayuda con la fuerza y el control corporal, los ejercicios aeróbicos potencian la resistencia y el corazón.

Por lo tanto, la idea no es de dejar el pilates de lado o sustituirlo por otro modelo de ejercicio a partir de los 40 años. El pilates puede mantenerse sin problemas, pero siempre asegurándose de complementarlo debidamente.

Así que ya sabes, si disfrutas haciendo pilates puedes seguir con ello sin problemas. Solo ten en cuenta que a medida que cumplas años no será suficiente para cubrir todas las necesidades de tu cuerpo. Y tener una mejor salud está en la palma de tu mano.