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Ni pilates ni gimnasio: el ejercicio que los expertos recomiendan de verdad a partir de los 40 años

Cada vez más entrenadores coinciden en que esta alternativa mejora la fuerza, la movilidad y la salud cardiovascular sin castigar las articulaciones

Imagen de una mujer haciendo pilates

Imagen de una mujer haciendo pilates

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Mantenerse activo no es una opción, es una necesidad si lo que se busca es cuidar la salud a largo plazo. Eso sí, no todos los ejercicios encajan igual en cada etapa de la vida.

Con el paso de los años, el cuerpo pide rutinas más amables, que acompañen el movimiento sin castigar las articulaciones ni exigir más de la cuenta.

El ejercicio ideal a partir de los 40 años

En los últimos tiempos, disciplinas como el yoga o el pilates han ganado protagonismo por su enfoque suave y controlado. Sin embargo, hay una alternativa que sigue estando un paso por delante en muchos aspectos: el ejercicio en el agua.

La clave está en la propia naturaleza del medio acuático, donde el cuerpo pesa menos y los movimientos se vuelven más fluidos. Esto reduce notablemente el impacto sobre huesos y articulaciones, permitiendo entrenar con mayor seguridad y menor riesgo de lesión.

Ejercicio en personas mayores

Ejercicio en personas mayores / SPORT

Además, este tipo de actividad física contribuye a fortalecer los músculos, algo clave para ganar estabilidad, reducir el riesgo de caídas y favorecer la quema de grasa.

Los especialistas insisten en que no hace falta recurrir a ejercicios complicados: movimientos sencillos, como caminar dentro del agua, ya son suficientes para trabajar las articulaciones y mejorar su resistencia. Estos son los más recomendables:

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