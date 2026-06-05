Hacer pilates está muy bien, pero los expertos recomiendan otro ejercicio que es más completo e ideal para hacer en verano

En los últimos meses se ha puesto muy de moda el Pilates como ejercicio ideal para entrenar a partir de los 40 y mejorar el estado de salud físico de la persona. No obstante, hay especialistas en la materia que prefieren otro tipo de actividad.

El Pilates está muy bien, pero los expertos recomiendan algo que puede ser incluso más completo y, además, muy oportuno de cara al verano. Efectivamente, estamos hablando de ejercicios acuáticos.

La ventaja más señalada por parte de aquellos que defienden este tipo de ejericico es que posee un impacto todavía más bajo para las articulaciones que el Pilates y, por tanto, de cara a posibles lesiones.

Tiene todo el sentido del mundo: el agua ofrece una resistencia natural que puede potenciar la fuerza de los músculos al moverlos dentro de ella sin necesidad de ejercicios que resulten agresivos.

Además, no hay que obviar el hecho de que puede ser una actividad muy gratificante a practicar en el verano, dado que también permite combatir las altas temperaturas de la estación mientras se hace deporte.

En cuanto a los beneficios de practicar ejercicio acuático, los expertos señalan que son muy similares a los de otras disciplinas como el Pilates. En este caso, permiten mejorar muchos aspectos físicos diferentes.

Entre ellos destacan la estabilidad y el equilibrio de la persona, pero también la movilidad. Algo que hace que también sean ejercicios ideales para aquellas personas que hayan pasado de los 40 años, tal y como mencionábamos antes.

Además, hay muchas asociaciones y polideportivos en los que se ofrecen este tipo de actividades donde la persona puede asistir a clases programadas, lo que hace que este tipo de ejercicios sea todavía más accesible incluso para quienes estén empezando a construir hábitos saludables en torno a hacer deporte.