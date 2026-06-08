Pilar Rubio (48 años): "El secreto está en elegir bien lo que comes y cuándo lo comes. Para mí es básico adaptarla a los entrenamientos de cada día"

Cuando hablamos de deporte, alimentación y un espectacular estado físico, muchas veces se nos viene a la cabeza Pilar Rubio, presentadora y mujer de Sergio Ramos. Sin duda, una de las figuras más admiradas en este sentido.

A sus 48 años, la presentadora mantiene una excelente condición física gracias a una combinación de entrenamiento constante, alimentación equilibrada y disciplina diaria. Sin embargo, insiste en que no existen fórmulas mágicas ni atajos para conseguir resultados duraderos.

Los mejores secretos del estado físico de Pilar Rubio a sus 48 años

La colaboradora de televisión y también empresaria comparte con frecuencia en redes sociales algunos de aspectos de su estilo de vida. Uno de los mensajes que más repercusión ha tenido resume perfectamente su filosofía: "el secreto está en elegir bien lo que comes y cuándo lo comes".

Para Pilar Rubio, la alimentación es una herramienta clave para cuidar la salud y mejorar el rendimiento físico, por lo que considera imprescindible adaptarla a las necesidades de cada entrenamiento.

PILAR RÚBIO / Sport.es

Olvídate de dietas restrictivas porque la presentadora apuesta por un enfoque basado en el equilibrio nutricional, la variedad y el disfrute de la comida. Su objetivo no es únicamente mantener una determinada imagen física, sino proporcionar al organismo la energía y los nutrientes necesarios para afrontar las exigencias del día a día y de sus sesiones deportivas.

El ejercicio también ocupa un lugar prioritario en su rutina como no podía ser de otra manera. La madrileña combina entrenamientos de fuerza con sesiones de kickboxing, una disciplina que asegura haberle ayudado a minimizar las molestias de espalda, cuello y rodillas.

Entre sus ejercicios preferidos, destaca el hip thrust, uno de los movimientos más eficaces para trabajar glúteos y piernas, muy empleado en centros de entrenamiento funcional.