Pilar Rubio (48 años), mujer de Sergio Ramos: "Me levanto a las 6 de la mañana para entrenar. O lo hago en ese momento o no me da tiempo porque o tengo un hijo con fiebre o tengo que llevar a los otros al colegio"

Pilar Rubio (Torrejón de Ardoz, 1978) es una de las presentadoras más populares de la televisión. La comunicadora comenzó a darse a conocer siendo reportera de 'Sé lo que hicisteis', en La Sexta. Posteriormente, fichó por Telecinco para presentar 'Operación Triunfo' y '¡Más que baile!', antes de volver a Atresmedia para colaborar en 'El Hormiguero' y ser jurado de 'El desafío'.

Durante este tiempo, Pilar Rubio ha presentado y colaborado en múltiples programas de televisión. Además, fue concursante de la primera temporada de 'Maestros de la costura Celebrity' y ha escrito dos libros: 'Embarazada ¿y ahora qué' y 'Mi método para llevar una vida saludable'.

Pilar Rubio, en 'Maestros de la Costura Celebrity'. / .

En este sentido, la presentadora de televisión ha conseguido mantener el equilibrio entre proyectos y vida familiar. Así lo explica la propia Pilar Rubio en su perfil de Instagram: "Muchas veces voy a entrenar con dos horas de sueño. Cuando mi hijo me dice 'mamá quiero dormir contigo', no le puedo decir que no".

Durante una entrevista en el pódcast CP Talks, la modelo explicó cómo conserva la constancia a pesar de las dificultades: "Es muy difícil conciliar las dos cosas, pero tengo claro que hay días que entreno con fuerza y con ganas, y otros que, aunque no tengo ganas ni fuerza, voy a entrenar igual. No quiero quitarme la rutina".

Sergio Ramos y Pilar Rubio. / .

Respecto a sus hábitos de vida, la actriz confesó que suele madrugar para optimizar el tiempo. "Me levanto a las 6 de la mañana. O lo hago en ese momento o luego no me da tiempo porque o tengo un hijo con fiebre o tengo que llevar a los otros al colegio. No suelo hacer más de 4 horas a la semana. Me cuesta levantarme, pero luego pienso: 'son las 7:30, he terminado de entrenar y estoy a tope'".

El entrenamiento de Pilar Rubio es variado, tal y como afirmó a la revista 'Lecturas': "Hago yoga, pero evidentemente lo que es la base del entrenamiento que hago es de fuerza, porque lo tengo que hacer. Ya no es nivel estético, hay que hacer ejercicio porque es bueno, no hay que pasarse, pero hay que llegar a un equilibrio".

Aunque requiere tiempo, la madrileña explicó en una entrevista de Juancar Garma (@juancar_garma) que es sostenible: "No entreno muchísimo, entreno una cosa normal que son cuatro horas a la semana. A mí no me parece mucho", detallaba.

Según Rubio, después de dejar a los niños en el colegio "ya tengo unas horas para organizarme el día y poder entrenar, poder formarme, estudiar, ir a trabajar". El deporte es salud y vitalidad para la intérprete, ya que afirma que "si no entreno, me duele todo el cuerpo".