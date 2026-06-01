Pilar Rubio (47 años), mujer de Sergio Ramos: "Entreno cinco días por semana, hago yoga con mis hijos y hay un ejercicio que nunca perdono al levantarme"

Son muchos los deportistas que buscan fórmulas complejas para mantenerse en forma, pero la rutina de Pilar Rubio demuestra que la constancia es el mayor de los secretos. A sus 47 años, la presentadora sigue exhibiendo una condición física envidiable gracias a una combinación de entrenamiento de fuerza, deportes de alta intensidad, yoga familiar y una obsesión absoluta por el descanso.

Más allá de rutinas imposibles como las que inundan últimamente en redes sociales, Pilar confiesa que no tiene que pasar largas horas en el gimnasio: su objetivo, además de verse bien, es sentirse fuerte, activa y preparada para afrontar un ritmo de vida muy ajetreado marcado por el trabajo, los viajes y el cuidado de sus cuatro hijos.

Sergio Ramos y Pilar Rubio, en los Latin Grammy 2025 / Sport

Uno de los hábitos más llamativos de su rutina llega nada más despertar. Antes incluso de pensar en entrenar, dedica unos minutos al día a hacer ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico, una práctica fundamental para la salud femenina, especialmente importante después de la maternidad.

La mujer de Sergio Ramos reconoce que no siempre puede entrenar a diario, pero intenta completar entre cuatro y cinco sesiones semanales, un número muy elevado por sí solo.Su preparación combina ejercicios funcionales, trabajo de fuerza y el kick boxing, una disciplina que se ha convertido en una de sus favoritas. Para ella, este deporte no solo mejora la condición física, también le permite liberar estrés y desconectar mentalmente.

Pilar Rubio en 'El desafío' / Antena 3

Por las noches, el entrenamiento da un giro de 180 grados. Pilar aprovecha el tiempo con sus hijos para practicar yoga en familia a través de sesiones cortas de unos 20 minutos.

Lo que para los niños es un juego, para ella es una forma más de mantener la movilidad y terminar el día con calma, al mismo tiempo que pasa un rato con los suyos.

Y más allá de la actividad física, Pilar Rubio considera también imprescindible el descanso. La presentadora monitoriza cada noche la calidad de su sueño y revisa los datos al despertar.