Muchos piensan que es la mejor ruta de Andalucía: está en Granada y recorre un paisaje espectacular

Andalucía cuenta con paisajes increíbles: esto es algo bien sabido por todo el mundo, tanto si vives dentro de la Comunidad Autónoma como si resides fuera de la misma. No obstante, existe una provincia que destaca entre las demás por motivos evidentes.

Ese es el caso de Granada, lugar que ya no solo acoge a una de las grandes maravillas del mundo, sino que allí se encuentra también Sierra Nevada, estando esta última repleta de parajes sin iguales.

Y es que ese es precisamente el caso de la ruta en la que nos centraremos aquí, la cual recibe el nombre de Vereda de la Estrella y que ha sido elogiada por senderistas desde hace dos siglos.

Esto último no es una exageración: hablamos de una ruta que fue creada en el siglo XIX a raíz de unas minas que se podían encontrar alrededor de la misma, por lo que su recorrido se ideó para que los mineros pudieran acceder a las mismas sin problema.

No obstante, el paso del tiempo ha hecho que se convierta en una de las rutas de senderismo más increíbles de toda España a lo largo de los 22 kilómetros por los que se extiende.

A través de ella, podremos disfrutar de una de las caras más bonitas de Sierra Nevada, sumergiéndonos en un entorno montañoso que esconde mucha más historia de lo que puede parecer a simple vista.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no se trata de una ruta para todo el mundo, dado que posee ciertos desniveles que requieren un mínimo de nivel de esfuerzo para poder recorrerla sin agobios.

Sin embargo, si te ves con ganas y pasas cerca, la Vereda de la Estrella se convierte en una de las mejores rutas para ejercer el arte del senderismo y pasar un día rodeado de espectaculares parajes naturales.