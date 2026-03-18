Pharrell Williams y Adidas lanzan las nuevas Adizero EVO SL Humanrace “Mars”: diseño, running y estilo futurista

La colaboración entre Pharrell Williams y Adidas da un paso más con el lanzamiento de las nuevas Adizero EVO SL Humanrace “Mars”, una propuesta que combina innovación, estética y filosofía deportiva. Disponible a partir del 21 de marzo de 2026, esta nueva silueta llega acompañada de una colección cápsula de ropa que refuerza el concepto global de la línea Humanrace.

Inspiradas en los paisajes del planeta rojo, las nuevas zapatillas presentan una paleta de colores que evoca los tonos ocres y rojizos de Marte. Esta narrativa visual se extiende también a la campaña de lanzamiento, desarrollada en las Painted Hills de Oregón, un entorno natural que refuerza la estética cósmica del proyecto. Más allá del diseño, la propuesta apuesta por una visión del running vinculada al bienestar, la concentración y el equilibrio mental.

A nivel técnico, las Adizero EVO SL Humanrace beben directamente de modelos de élite como las zapatillas de competición de la línea Adizero, adaptando su rendimiento a un uso más versátil y cotidiano. El resultado es una zapatilla pensada tanto para corredores como para quienes buscan comodidad y estilo en su día a día.

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El lanzamiento se completa con una colección textil que incluye chaqueta y pantalón corto, diseñados bajo la misma inspiración “Mars”. Con cortes funcionales y materiales ligeros, la propuesta refuerza la apuesta de Humanrace por unir deporte, diseño y estilo de vida en una misma experiencia.