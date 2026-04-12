Petter Engdahl vuelve a Transvulcania: el campeón de 2022 regresa a La Palma

La Transvulcania sigue anunciando cabezas de cartel para su edición de este año. Petter Engdahl volverá a competir en La Palma, un regreso muy significativo para la prueba canaria, que recupera a uno de los corredores que mejor han entendido la dureza, la velocidad y la exigencia de la Isla Bonita en los últimos años.

El atleta sueco, vencedor de la edición de 2022, regresará con una idea muy concreta: volver a ganar. No se trata solo de la vuelta de un campeón. También supone el regreso de un corredor que dejó huella en la historia reciente de la carrera con una actuación que todavía permanece muy presente entre los aficionados al trail running. Aquel triunfo no fue una victoria más. Fue una exhibición de autoridad de principio a fin, con un tiempo de 7:10:29 y una manera de competir agresiva, sin especular y dominando los momentos clave del recorrido.

La presencia de Engdahl representa además un refuerzo de primer nivel para la prueba palmera, que sigue consolidando una participación con aspiraciones globales.

Integrante del potente bloque de Adidas Terrex, Engdahl ha construido en los últimos años una trayectoria de enorme peso en la montaña internacional. Su nombre aparece ligado a algunos de los resultados más impactantes del calendario reciente. Entre ellos destaca el récord histórico de la CCC del UTMB Mont-Blanc en 2022, cuando se convirtió en el primer corredor capaz de bajar de las diez horas en los 100 kilómetros de Chamonix con un registro de 9:53:02.

A eso hay que sumar su triunfo en la Eiger Ultra Trail 101K de 2024, su victoria en la Transgrancanaria Advanced y varios podios en las Golden Trail World Series, una señal clara de que puede rendir tanto en esfuerzos explosivos como en escenarios de gran desgaste.

Emelie Forsberg también vuelve a La Palma

Su nombre, además, se une al de otra figura muy reconocible del trail nórdico, Emelie Forsberg, cuya presencia ya había sido confirmada semanas atrás.

A falta de conocer cómo quedará definitivamente la lista de favoritos, lo que ya parece evidente es que la Transvulcania gana un aspirante real al triunfo. Y no uno cualquiera. Vuelve un corredor que ya sabe lo que es dominar en La Palma, que conoce el terreno y que aterriza con el aval de una trayectoria al alcance de muy pocos.