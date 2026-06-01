Petter Engdahl: "Ver cómo el cuerpo se adapta del trail al asfalto fue uno de los experimentos más interesantes que he vivido"

Petter Engdahl, atleta de Adidas Terrex y Coros, no sigue calendarios convencionales. El corredor sueco afincado en Isfjorden, Noruega, construyó su nombre en el circuito de skyrunning antes de convertirse en uno de los ultrafondistas más temidos del planeta. Ganador de la Transvulcania en 2022 y récord histórico de la CCC by UTMB ese mismo año (primer corredor en bajar de las diez horas en los 100 kilómetros de Chamonix).

En 2026 lo ha vuelto a demostrar. El sueco decidió debutar en el Maratón de Boston, una de las pruebas más exigentes y mediáticas del calendario de asfalto. El resultado fue un 2:23:37. Tres semanas después aterrizó en La Palma. Y, en una Transvulcania que vivió la tarde más rápida de su historia, Engdahl acabó segundo y con récord personal. Ahora, charla con Sport para repasar su temporada y sus próximos objetivos como el Europeo de trail de este fin de semana en Eslovenia.

Pregunta: El Maratón de Boston, tu debut en asfalto, con un tiempo de 2:23:37. ¿Qué supone para un especialista de montaña meterse en una de las maratones más míticas del mundo y acabar así?

Respuesta: Fue algo muy especial. La familia de mi prometida vive justo en las afueras de Boston y llevo años escuchando hablar de esta carrera, así que conseguir un dorsal se sentía como un gran honor. Es una prueba icónica por algo.

P: ¿Cómo cambia el entrenamiento cuando pasas de la montaña al asfalto? ¿Qué ventajas te da venir de la montaña?

R: Tuve que mover el foco del terreno técnico y las subidas a superficies planas donde poder soltar la zancada. Fue muy interesante ver cómo el cuerpo se adaptaba y empezaba a trabajar grupos musculares distintos a los del trail. Vengo del ultra, así que tengo la ventaja de saber correr mucho tiempo seguido, pero no a esa velocidad. Eso era lo que tenía que trabajar.

Petter Engdahl, en el suelo tras cruzar la meta de Transvulcania / ARTURO JIMÉNEZ

Tres semanas después de Boston te plantabas segundo en la Transvulcania. ¿Fue una apuesta calculada usar el maratón como bloque de preparación para La Palma?

Sí, totalmente. Cuando decidí incluir Boston en el calendario, con mi equipo lo vimos como una oportunidad para llegar a punto a Transvulcania, pero también para crecer como corredor a largo plazo.

En Transvulcania los seis primeros rompieron el récord histórico de la prueba el mismo día. ¿Cómo se vive una carrera así desde dentro? ¿Hay un momento en que notas que algo especial está pasando?

Transvulcania fue una carrera espectacular. Éramos un grupo muy numeroso en buena forma que fuimos empujando el ritmo juntos. Cuando llegué al último avituallamiento de Tazacorte y vi la hora, me di cuenta de que íbamos a tiempo de récord. Antes de eso no pensé en el tiempo en ningún momento, solo en correr.

Petter Engdahl / ARTURO JIMÉNEZ

Tomaste la cabeza en el Roque de los Muchachos, pero Sinclair te cazó en El Time y no hubo vuelta atrás. ¿Qué pasó en esa segunda mitad?

Llegué un poco por detrás de David al Pilar. Mi plan era guardarme para apretar en la subida hacia Pico de la Cruz y el punto más alto en Muchachos. Le alcancé allí, saqué unos metros, pero no pude abrir hueco antes del gran descenso. Mis piernas no pudieron seguir el ritmo de David en ese bajada tan larga. Aun así seguí empujando hasta la meta porque en trail todo puede pasar, y estoy muy feliz de haber mantenido el segundo puesto. Sinclair hizo una carrera increíble.

Eres atleta de Coros. ¿Qué datos o funciones del reloj han sido más clave en tu preparación este año, especialmente en ese salto al asfalto?

Básicamente trabajo con tres métricas: tiempo, ritmo y frecuencia cardíaca. El tiempo y la distancia me ayudan a respetar la estrategia de carrera y el plan de nutrición, y el pulso me sirve para mantener un esfuerzo constante y asegurarme de que estoy empujando de la manera correcta. Sencillo pero muy efectivo.

Sinclair, en el centro del podio de la Ultra / TRANSVULCANIA

Si tuvieras que quedarte con un solo reloj Coros para todo —entrenamiento en montaña, ultra, maratón de ciudad— ¿cuál sería y por qué?

El Coros Apex 4 sin dudarlo. Tiene una batería brutal y es mi caballo de batalla en las semanas de mayor carga de entrenamiento. Es el reloj que se adapta a todo.

¿Qué tienes en el calendario para el resto de 2026?

El Campeonato de Europa de Kilómetro Vertical y Uptown, MonteRosa by UTMB en 42 km, Sierre-Zinal y la OCC. Y a partir de otoño ya veremos qué pasa.