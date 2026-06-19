Peter Attia, experto en longevidad, señala la prueba física que mejor anticipa cuántos años podrías vivir

Para Peter Attia, cardiólogo especializado en longevidad y medicina preventiva, existe un indicador que destaca por encima de todos a la hora de estimar la esperanza de vida: el VO₂ máx.

Durante su participación en el pódcast The Diary Of A CEO, el experto explicó que la capacidad aeróbica máxima es, a día de hoy, la métrica fisiológica con mayor capacidad para anticipar el riesgo de mortalidad.

Esta es la mejor prueba física según el experto

Attia sostuvo que ningún otro dato relacionado con la salud humana ofrece una relación tan sólida con la longevidad. El VO₂ máx, que mide la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de utilizar durante un esfuerzo físico intenso, se ha consolidado en los últimos años como una de las referencias más importantes para evaluar la condición cardiorrespiratoria y el estado general de salud.

Peter menciona que esta métrica puede marcar una diferencia enorme en la esperanza de vida. De hecho, asegura que una persona con un VO₂ máx situado entre los mejores valores de su grupo de edad tiene muchas más probabilidades de vivir más tiempo que alguien que se encuentra en la parte baja de la tabla.

Según sus cálculos, el riesgo de mortalidad puede llegar a ser hasta cinco veces superior en este último caso. Para entender mejor el impacto de esta diferencia, el experto plantea el ejemplo de dos hombres de 35 años: uno con un VO₂ máx de 53 y otro con un valor de 35.

Peter Attia 2 / SPORT

Entre ambos existiría una diferencia cercana al 400% en el riesgo de mortalidad. El VO₂ máx mide la capacidad del organismo para captar, transportar y utilizar oxígeno durante el ejercicio, por lo que cuanto más elevado es este indicador, mejor suele ser la condición cardiovascular de la persona.

El VO₂ máx no se interpreta igual en todas las personas. Su valor depende de factores como la edad, el sexo o la condición física de cada individuo. De hecho, una cifra que puede considerarse excelente para una mujer de 28 años podría situarse dentro de la media en un hombre de 42 o incluso resultar baja en alguien de 20 años con buena forma física.

Lo que sí coinciden en señalar los expertos es que esta capacidad tiende a disminuir con el paso de los años si no se mantiene una actividad física regular.