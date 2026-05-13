Ni pesas ni resistencia: el ejercicio recomendado por los fisioterapeutas para mayores de 60 años

Los fisioterapeutas recalcan que, a partir de los 60 años, lo más efectivo no es levantar mucho peso sino moverse con calidad; por eso recomiendan ejercicios de gimnasia funcional que integran fuerza, equilibrio y movilidad sin recurrir a pesas ni bandas de resistencia.

Uno de los movimientos más indicados es la sentadilla parcial acompañada de la elevación de brazos: sencillo, seguro y directamente transferible a las tareas diarias como levantarse, agacharse o alcanzar objetos en un armario. Es muy fácil de realizar y resultan fundamental para mejorar nuestra salud.

Qué es y por qué funciona

El gesto al realizar esa sentadilla parcial con elevación de brazos combina trabajo del tren inferior, estabilización del tronco y apertura de hombros en una sola secuencia, lo que lo convierte en una opción muy completa para quienes buscan mantener su independencia y prevenir las caídas.

La ejecución propuesta por los profesionales es gradual y respetuosa con las limitaciones articulares: con los pies a la anchura de las caderas, se baja únicamente hasta un punto cómodo (no hace falta llegar a 90 grados) y se vuelve a subir estirando los brazos por encima de la cabeza o hasta la horizontal si resulta más cómodo.

Sentadilla con elevación de brazos / Libre

Al integrar la respiración con el movimiento se añade un componente cardiorrespiratorio suave que mejora la capacidad pulmonar y ayuda a controlar la intensidad sin exigir impacto. Es decir, que los beneficios son inmensos aunque pueda parecer que se trata de un ejercicio tremendamente simple.

Además, la sentadilla parcial se puede adaptar fácilmente: desde realizarla sentado y ponerse en pie (para quienes tienen una estabilidad limitada) hasta usar una silla como guía o apoyar la mano en un respaldo hasta que la fuerza y el equilibrio mejoren.

Sus beneficios reales

Los beneficios que observan los fisioterapeutas incluyen un mejor equilibrio, reducción del riesgo de caídas, mayor fuerza funcional en cuádriceps y glúteos, y una mejora notable en la movilidad de hombros y en la capacidad para realizar actividades domésticas.

Al trabajar varias cadenas musculares a la vez también se fortalece el core de manera indirecta, lo que repercute en una marcha más segura y menos dolor lumbar. Todo ello se consigue sin someter las rodillas o caderas a cargas excesivas, por lo que es especialmente apropiado para personas con artrosis leve o molestias articulares controladas.