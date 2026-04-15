Ni pesas ni máquinas: este es el ejercicio que fortalece tus brazos después de los 50

Con el paso de los años, mantener o aumentar la masa muscular es un reto cada vez mayor. A partir de los 50, el cuerpo experimenta cambios naturales que afectan a la fuerza, la densidad ósea y la capacidad de regeneración muscular. Sin embargo, existen alternativas eficaces para combatir estos efectos sin tener que recurrir a las clásicas pesas.

Durante mucho tiempo, el entrenamiento de fuerza ha estado estrechamente ligado al levantamiento de pesas. No obstante, cada vez más expertos señalan que no se trata de la única opción.

De hecho, hay un ejercicio que ha ido ganando protagonismo estos últimos años por su eficacia y accesibilidad: los fondos en banco (bench dips).

Este movimiento consiste en sostener el cuerpo con los brazos apoyados en una superficie estable, como un banco o una silla, y hacer flexiones de codo para bajar y subir el cuerpo. Y aunque pueda parecer sencillo, es un ejercicio muy completo que activa varios grupos musculares al mismo tiempo.

Tríceps / Sport

Los fondos en banco trabajan principalmente los tríceps, pero también implican los hombros y el peso, convirtiéndose en una opción ideal para fortalecer la parte superior del cuerpo.-

Además, al ser un ejercicio que se hace con el propio peso corporal, reduce el riesgo de lesiones y se adapta fácilmente a todo tipo de condición física: el límite lo pones tú, no el equipamiento que emplees.

Para las personas mayores de 50 años, este tipo de entrenamiento es especialmente beneficioso. No solo ayuda a mantener la masa muscular, también mejora la movilidad y contribuye a preservar la autonomía en las actividades del día a día.

Y otra de sus ventajas es que puede hacerse en casa, sin necesidad de equipamiento deportivo específico. Por lo tanto, es un ejercicio muy fácil de hacer en el tiempo, algo fundamental si estás buscando constancia y no la consigues en el gimnasio.