Ni pesas ni máquinas complicadas: este es el mejor tipo de ejercicios para desarrollar la fuerza, según los expertos

Una de las premisas máximas a la hora de entrenar el cuerpo y fortalecer los músculos tiene que ver con hacer ejercicio de forma frecuente. Los expertos recomiendan 150 minutos a la semana como mínimo pero, ¿cuáles son los mejores ejercicios que podemos hacer?

En este caso, estamos a una pregunta de difícil respuesta, dado que cada persona cuenta con unas necesidades concretas en cuanto a su forma física. No obstante, muchos expertos coinciden en que los ejercicios isométricos son muy útiles a la hora de mejorar la fuerza.

Así lo refleja Mayo Clinic en uno de sus últimos estudios, donde probó la eficacia de los ejercicios isométricos en relación a diferentes partes del cuerpo, y lo cierto es que obtuvo muy buenos resultados en todas las situaciones.

Por aclarar el término, los ejercicios isométricos son aquellos consistentes en generar tensión en un grupo muscular con una particularidad: que no haya movimiento alguno mientras los hacemos.

En este mismo sentido, se podría decir que esta modalidad de entrenamiento se basa en hacer ejercicios estáticos, donde el esfuerzo que hacemos depende de mantener cierta postura en contra de la gravedad.

Un buen ejemplo de ejercicio isométrico sería el de la plancha abdominal, la cual también es muy útil a la hora de mejorar otras facetas como el equilibrio o la estabilidad de nuestro cuerpo.

Además, estamos hablando de un tipo de ejercicio que, practicado de manera correcta, se puede hacer sin riesgo lesivo, dado que se consideran actividades de bajo impacto (aunque se haga un gran esfuerzo físico al practicarlos).

Por último, hay que aclarar que hablamos de ejercicios que se pueden practicar en cualquier sitio, dado que solo necesitas una esterilla y ropa cómoda para ponerte a ello sin necesidad de recurrir a mancuernas o máquinas complicadas de gimnasio.