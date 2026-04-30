Ni pesas ni mancuernas: estos cuatro ejercicios mejoran la fuerza sin siquiera salir de casa

Uno de los mejores hábitos a construir a partir de los 40 tiene que ver con practicar deporte con frecuencia, de tal forma que mejoremos nuestra fuerza con tal de prevenir posibles lesiones de cara al futuro.

Esto último posee una explicación biológica bastante sencilla. Según la experta conocida como Boticaria García en redes sociales, esto último también resulta útil de cara a frontar los problemas derivados de la menopausia y la pérdida ósea que conlleva la edad.

Pero, ¿qué ejercicios deberíamos practicar con tal de poder sacarle el máximo partido posible? El doctor en Ciencias del Deporte establece cuatro movimientos a tener en cuenta para elaborar un entrenamiento eficaz al respecto.

Y lo mejor de todo tiene que ver con que no necesitamos pesas ni mancuernas para llevarlos a cabo, sino otra herramienta que es mucho más económica y fácil de usar: las famosas bandas elásticas.

Entre los ejercicios que podemos hacer con ellas para mejorar la fuerza, el experto destaca las sentadillas con press de hombros, los curl de bíceps, el remo y los pasos laterales; siendo este un conjunto de rutinas encaminadas a que trabajemos todo el cuerpo.

Además, las bandas elásticas poseen un par de ventajas extra con respecto a las mancuernas que van más allá de su asequibilidad: por un lado, nos permiten llevar a cabo movimientos de bajo impacto y, por tanto, prevenir posibles lesiones derivadas de entrenar.

Por otro, las bandas elásticas pueden ser almacenadas con facilidad en cualquier zona del hogar, lo cual hace que sean la herramienta ideal para hacer estos ejercicios sin tener que salir de casa siquiera.

Si combinamos este tipo de entrenamientos con unos buenos hábitos de alimentación, notaremos mejoras en nuestra calidad de vida a las pocas semanas de empezar, por no hablar de los beneficios que esto supone de cara a mejorar la longevidad.