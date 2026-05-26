Ni pesas ni gimnasio: este es el ejercicio que puedes hacer en casa con una silla para tonificar los brazos

Probablemente haya ocasiones en las que no puedas ir al gimnasio, o ni siquiera te hayas apuntado porque es un tipo de actividad que no va con tu forma de ser. En ese caso, no hay de qué preocuparse: existen muchos ejercicios que se pueden hacer en casa y que ofrecen los mismos beneficios.

Uno de los más destacados por los expertos tiene que ver con una actividad que sirve para tonificar los brazos. Especialmente, desarrollando la zona de los tríceps para fortalecer nuestras extremidades superiores.

Este ejercicio no es otro que el fondo de tríceps en silla. Según la revista MedlinePlus, este último es ideal para trabajar esta zona el cuerpo, y lo mejor de todo es que podemos hacerlo fácilmente en la comodidad de nuestra casa.

Para ello, solo se requiere el elemento que da nombre al ejercicio: una silla cuya superficie sea plana y estable. Además, la técnica a la hora de hacerlo es muy sencilla, aunque conviene prestar atención a la postura que mantengamos en todo momento.

El ejercicio consta de tres movimientos principales: colocar las manos sobre el asiento con los dedos apuntando hacia delante, flexionar los codos y bajar lentamente el cuerpo manteniendo la espalda erguida y volver a subir haciendo fuerza con los brazos.

Es importante tener en cuenta que, durante el trayecto, no deberíamos sentir tensión alguna en los hombros y en el core. En caso contrario, implicaría que estamos adoptando una postura errónea durante el ejercicio.

Con todo esto aclarado, ¿con qué frecuencia debería hacer este ejercicio para tonificar mis brazos? Los expertos recomiendan hacer tres series de 10 repeticiones al menos un par de veces a la semana.

Si somos constantes con este nuevo hábito, poco a poco notaremos cómo los brazos se nos van poniendo en forma, dejando atrás el estado en el que se encontraban antes de empezar a hacer fondos de tríceps en silla.