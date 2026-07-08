Pepe Navarro, entrenador personal: "Para conseguir el físico de Marcos Llorente, necesitas de dos a tres años"

Los futbolistas del Mundial son la élite del deporte, y en la Selección Española siempre ha habido uno que ha destacado por su increíble físico: Marcos Llorente. Ahora, el entrenador personal Pepe Navarro habla acerca de lo que se tarda en conseguir su cuerpo.

Este es el tiempo aproximado que haría falta para acercarse al físico de un futbolista profesional

El experto lo dice sin dudas: si queremos conseguir un cuerpo que cuente con las mismas características y rendimiento que el de Marcos Llorente, vamos a necesitar entre 2 a 3 años para conseguirlo.

"Definido, físico atlético, sin volumen excesivo" son varias de las cualidades con las que Navarro define el cuerpo que ha cultivado el jugador del Atlético de Madrid. Pero el entrenador no habla solo de Marcos Llorente, también lo hace de un futbolista como Kylian Mbappé.

El delantero estrella del Real Madrid y la Selección de Francia cuenta también con un físico prodigioso, que es lo que en gran medida le permite rendir a un nivel alcanzable por muy pocos. Y en el caso de su físico, Pepe Navarro tampoco duda: de 3 a 4 años.

¿Por qué hace falta más tiempo para conseguir el físico de Mbappé que el de Llorente? Pues porque las características de uno y otro son plenamente distintas. Según el entrenador, el físico del francés está enfocado a la velocidad y la explosividad.

Pero todavía queda otro físico más muy difícil de alcanzar entre la élite: el cuerpo de Cristiano Ronaldo. La leyenda del Real Madrid siempre se ha distinguido por tener un cuerpo que le permitía rendir muy por encima de su edad, y que en su momento de máximo esplendor lo convertía en diferencial.

En este caso, Pepe Navarro sugiere que son necesarios entre 5 y 7 años para desarrollar el cuerpo de Cristiano Ronaldo. Y hay una razón clara: haber mantenido un porcentaje de grasa extremadamente bajo durante más de 20 años, además de una musculatura definida y muchísima disciplina en alimentación.

En definitiva, no todos los físicos de los futbolistas profesionales son iguales, y alcanzar uno u otro requiere de diferentes tipos de exigencia y trabajo específico. Pero una cosa queda clara: son siempre años de mucho trabajo.