Penyagolosa Trails usará Starlink de Elon Musk para emitir en directo donde no llega el 4G

El trail running español vuelve a encontrar una forma de empujar sus límites, esta vez fuera del cronómetro. FUGA Penyagolosa Trails ha decidido contratar los servicios de Starlink, la empresa de Elon Musk, para poder emitir en directo una parte clave de su recorrido, una apuesta poco habitual en este tipo de pruebas y que revela hasta qué punto la tecnología ya forma parte del espectáculo de la montaña. La retransmisión arrancará a las 8:00 horas y se prolongará hasta las 14:00, con seguimiento a través de la web oficial del evento y del canal de Evasión TV.

Uno de los grandes problemas de cualquier carrera de trail de largo recorrido está en enseñar lo que ocurre cuando la acción se adentra en la montaña. Y ahí Penyagolosa ha encontrado su mayor reto. En cerca de 30 kilómetros del tramo que se ofrecerá en directo apenas existe cobertura 4G, de modo que la organización ha tenido que diseñar una solución técnica específica para garantizar que la señal no se caiga en los puntos más comprometidos.

La fórmula elegida combina dos vías. Por un lado, tecnología satelital mediante Starlink. Por otro, un sistema MESH con radiofrecuencia, más sofisticado, para reforzar cobertura y estabilidad. La suma de ambos sistemas permitirá sostener la retransmisión en un entorno especialmente exigente, donde no basta con colocar cámaras: hay que asegurar que la imagen salga de la montaña y llegue con continuidad hasta el espectador.

Ese viaje de la señal también tiene su complejidad. Todo el operativo será canalizado desde Atzeneta hasta Barcelona, ciudad desde la que se realizará el directo. En esa cadena aparece un actor importante: AKIWIFI, la operadora local que ha facilitado su red de fibra desplegada en la localidad para hacer posible el envío de la señal. En una prueba donde la geografía complica cualquier despliegue, esa colaboración resulta decisiva.

Sobre el terreno, además, habrá un dispositivo amplio para no perder detalle de la cabeza de carrera. Cuatro cámara bikers, cuatro cámara runners y cuatro drones seguirán a los corredores y corredoras que marchen en las primeras posiciones, tanto en categoría masculina como femenina. La narración correrá a cargo de los periodistas Albert Jorquera y Teresa Sánchez, mientras que durante la emisión también se abrirá la participación del público a través del chat con sorteos vinculados a los patrocinadores técnicos.

La apuesta no se quedará solo en el streaming. El viernes 24 de abril, Teledeporte emitirá un resumen de la prueba dentro del programa "Atletismo en Acción", un escaparate que multiplica el alcance nacional del evento. Penyagolosa no solo quiere enseñar una carrera. Quiere demostrar que el trail español también puede producir televisión de alto nivel allí donde, hasta hace poco, solo mandaban la montaña y el silencio.